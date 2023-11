Ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas appelle à ce que le match ne soit pas rejoué et que des sanctions sportives s’appliquent à l'OM.

Dimanche soir, John Textor était présent au Vélodrome pour assister à OM - OL. Finalement, il n’aura pas vu de match avant de rejoindre Londres, mais le propriétaire américain a au moins eu le mérite d’être sur place pour se faire la voix lyonnaise dans les médias. Malgré un imbroglio sur la volonté ou non des joueurs de disputer la rencontre, Textor a joué son rôle, même s’il s’est montré bien moins virulent que Jean-Michel Aulas en son temps. L’ancien président avait cette qualité de monter au front et des tels évènements comme ceux de dimanche soir auraient très certainement déclenché son courroux.

Il a déjà vécu des arrivées houleuses au Vélodrome et même loin de l’OL désormais, Aulas ne peut s’empêcher de défendre l’institution lyonnaise. Interrogé par L’Équipe, "JMA" souhaite une défaite de l’OM sur tapis vert. "Il ne faut pas que le match soit reporté, mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive, a déclaré l'ancien dirigeant lyonnais. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer."

"On ne peut pas s'exonérer de toute responsabilité"

Appelant à une "sanction lourde" contre le club marseillais "sinon la prochaine fois, il y aura des morts", Jean-Michel Aulas considère qu’il est trop facile de se rejeter la faute. Quand les autorités publiques estiment avoir tout planifié correctement, même si le risque zéro n’existe pas, l’OM pourrait de son côté ne pas être sanctionné comme les faits se sont déroulés en dehors du Vélodrome. Ce sera à la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP) de statuer sur les suites à donner pour la tenue de la rencontre. Seulement, elle n’a pas de pouvoir quant à des sanctions sportives.