Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse de Rennes et va retrouver Bruno Genesio. L’ancien entraîneur lyonnais n’est pas au mieux, mais estime que les Rennais doivent l’emporter face à une formation malade.

Le temps a fait son œuvre et les retrouvailles entre l’OL et Bruno Genesio n’ont plus forcément ce caractère spécial comme ce fut le cas au moment de son arrivée à Rennes. Il reste toujours une pointe de nostalgie pour ceux qui se rappellent Genesio le joueur ou l’entraîneur, mais les Rennes - OL ne se limitent plus à ces réunions de famille. Ce dimanche (17h05), c’est dans la peau d’une lanterne rouge que le club lyonnais va arriver en Bretagne. Bien loin des ambitions du début de saison, mais avec l’espoir de pouvoir enfin lancer une dynamique positive. Forcément, du côté rennais, on ne l’entend pas de cette oreille. "Il serait malvenu de ne pas gagner dimanche face à une équipe qui est dernière, qui n’a pas gagné depuis le début de saison", a déclaré Genesio samedi en conférence de presse.

Ce n’est pourtant pas comme si Rennes survolait les débats ces dernières semaines. Il y a bien une éclaircie européenne, mais les temps sont durs en Ligue 1. Également lancé dans la course à l’Europe, le Stade Rennais a dégringolé au classement en raison de résultats en berne. Une seule victoire sur les dix derniers matchs (6 nuls et 3 défaites) et une 11e place qui commence à faire grincer des dents en Bretagne. Bruno Genesio n’est pas encore totalement inquiété, mais son sort pourrait bien être débattu sur la place publique en cas de contreperformance face à l’OL.