L’OL n’a pu compter sur son banc en Ligue 1

Laurent Blanc lors de Nice – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Avec seulement six buts inscrits par des joueurs remplaçants, l’OL n’a pas pu compter sur la profondeur de son banc. Les 2799 minutes données témoignent de ce manque d’impact.

Six petits buts sur les 65 inscrits par l’OL pendant 38 journées de Ligue 1. À Lyon, les remplaçants n’ont clairement pas eu la cote lors du dernier exercice. Avec six réalisations dont deux pour Alexandre Lacazette lors de son retour contre Lille en mars dernier, les joueurs du banc n’ont pas apporté la petite étincelle qui aurait pu faire la différence en fin de match.

Ce constat, Peter Bosz et Laurent Blanc l’ont fait au cours de la saison, pointant du doigt cette absence de joueurs impactants quand les organismes commençaient à tirer. Il n’y a qu’à voir l’absence de changement contre Rennes en avril dernier pour comprendre que la rotation de l’OL a été très limitée.

Des changements limités et restreints dans les hommes

Avec 2 799 minutes offertes à des joueurs remplaçants, la formation lyonnaise est l’une de celles qui s’est la moins reposée sur son banc. Seuls Clermont (2755) et Lille (2562) ont fait moins bien. Avec 141 changements effectués en 38 journées, l’OL a tourné à une moyenne de 3,7 par match.

Quand les clubs ont désormais la possibilité de changer cinq joueurs en cours de rencontre, Laurent Blanc n’a pas utilisé toutes ses cartouches, se limitant d’ailleurs souvent aux mêmes rotations (Lepenant, Thiago Mendes, Jeffinho et/ou Sarr). Pour pouvoir retrouver les sommets, l’OL va devoir compter sur un banc plus solide et plus efficace la saison prochaine. Il faudra donc investir.