Bousculé d’entrée par Nice, l’OL a été mené 3-0 après 30 minutes de jeu. Corentin Tolisso a regretté cette entame ainsi que les occasions ratées alors que le score n’était que de 1-0.

C’est une habitude que les joueurs de l’OL vont devoir apprendre à gommer la saison prochaine. Devant déjà faire face à des manques de concentration en cours de match, les Lyonnais trouvent en plus le moyen de commencer la plupart de ces rencontres avec un handicap. Sur les dernières sorties, l’OL a souvent concédé l’ouverture du score et très souvent dans les premiers instants du match. Un manque de concentration qui se révèle crucial surtout quand l’efficacité offensive n’est pas au rendez-vous. Ce fut le cas samedi à Nice. Menés 1-0 après cinq minutes, les joueurs de Laurent Blanc ont eu les munitions pour recoller au score.

Alexandre Lacazette, Bradley Barcola ou encore Maxence Caqueret ont cru remettre les deux équipes à égalité. Mais Kasper Schmeichel s’est interposé quand le cadre ne se dérobait pas. À force de laisser passer les occasions, l’OL s’est fait sanctionner par Nice avec deux autres buts à la demi-heure. "Nice a été bien plus réaliste, car on a joué et si on met nos occasions, ça peut faire 3-3 ou 4-4 à la mi-temps, a avancé Corentin Tolisso, unique Lyonnais à se présenter face à la presse après le match. On les bouscule, on a des situations et ils changent même de système à la pause. Il faut qu’on soit beaucoup plus solide défensivement. On a concédé trop d’occasions."

Le navire lyonnais a en effet coulé dans les grandes largeurs en défense et combler un déficit de trois buts, ça n’arrive qu’une fois dans une saison. C’était contre Montpellier et l’exploit n’a pas été réédité pour cette 38e journée (3-1). Le premier but de Jeffinho en Ligue 1 juste avant la pause a pourtant fait espérer un sursaut d’orgueil. Réaction qui n’est jamais venue et qui laisse l’OL à la 7e place, loin de l’Europe malgré une bonne phase retour. Un point sur lequel veut s’appuyer Tolisso. "On voulait atteindre les 40 points sur la phase retour, c’est manqué, mais retenons ce qu’on a fait de bien sur cette période."