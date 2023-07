Privé de nombreuses joueuses, l'OL Reign n'a pas réussi à résister face à Orlando, dans la nuit de vendredi à samedi.

Alors que la vente d'OL Reign est au centre des débats depuis la décision rendue par la DNCG, sur le terrain, la franchise de Seattle flanche. Dans la nuit de vendredi à samedi, les joueuses de Laura Harvey se rendait à Orlando dans le cadre de la 15e journée de NSWL. La coach américaine devait se passer d’Angelina, Alana Cook, Sofia Huerta, Jordyn Huitema, Rose Lavelle, Quinn, Emily Sonnett et Megan Rapinoe pour cette rencontre. Troisième au coup d'envoi, l'OL Reign avait l'occasion de prendre provisoirement la première place de la ligue.

Messiah Bright intenable

Le match débute bien pour la franchise de Seattle. Dès les premières secondes Elyse Bennett oblige la gardienne adverse à réaliser un bel arrêt. Orlando réagit et frappe le montant à la 3e minute. Au quart d'heure de jeu, Messiah Bright reprend parfaitement un centre de Julie Doyle, permettant aux locales de mener 1-0. Les occasions se multiplient pour les Floridiennes mais Phallon Tullis-Joyce enchaînent les arrêts et permet à son équipe de rester au contact. En fin de match, les Bolds poussent, mais ne parviennent pas à créer du danger. En contre-attaque, Messiah Bright manque même d'inscrire un doublé et bute sur le poteau. Le score ne bougera pas (1-0) et l'OL Reign reste à la troisième place avant les matchs des clubs concurrents. Les joueuses de Laura Harvey n'ont plus d'échéance jusqu'au 29 juillet. Peut-être que, d'ici là, le club aura changé de propriétaire.