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Belle récompense pour Mohamed Meguenni. Le jeune joueur de l’OL a été désigné meilleur joueur du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF). Cette distinction individuelle vient récompenser ses performances lors de cette compétition qui qualifie à la prochaine CAN de la catégorie.

À seulement 16 ans, le milieu offensif de l’OL poursuit rapidement sa progression et se fait déjà une place sur la scène internationale. Né en 2010, le Lyonnais a découvert les sélections algériennes jeunes cette année. Il était notamment passé par l’équipe de France U16. Cette nouvelle distinction confirme son importance au sein d’un groupe comme l’Algérie, où il a fait office de patron pendant ce tournoi.

Parmi les meilleurs buteurs des U17 à l’OL

Mohamed Meguenni évolue à l’OL dans la catégorie U17 saison. Il est d’ailleurs un des meilleurs buteurs (quatre réalisations). Arrivé au club à l’été 2025 en provenance de l’Olympique de Valence, son potentiel lui avait déjà permis de participer à un rassemblement de l’équipe de France U16 en août 2025. Il avait ensuite poursuivi son parcours international avec l’Algérie.

Cette récompense lors de ce tournoi continental constitue pour lui une nouvelle distinction dans son parcours. Pour l’académie de l’OL, cela met également en lumière un joueur qui commence à se distinguer au-delà des compétitions nationales.