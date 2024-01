Débarqué de Rio de Janeiro début janvier, le défenseur brésilien est ravi d'intégrer l'effectif lyonnais. Il devrait fêter sa première titularisation en Coupe face à Bergerac, vendredi (20h45).

Adryelson a fait ses débuts dimanche dernier en Normandie, dans des conditions loin d'être optimales. Lancé par Pierre Sage dans les arrêts de jeu, le Brésilien faisait partie des 9 joueurs restants sur le terrain.

Ces quelques minutes ont permis au supporters lyonnais de faire connaissance avec le 25e joueur auriverde à porter le maillot rouge et bleu en Ligue 1. Pour Adryelson, son choix de revêtir la tunique lyonnaise, après Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football, relevait de l'évidence : "C'est un rêve pour un Brésilien de jouer dans un club comme Lyon, l'un des principaux clubs européens. Au Brésil, on parle beaucoup de la Ligue 1. C’est un championnat puissant et fort. C’est un bon choix pour moi et ma carrière."

"La meilleure décision pour ma carrière"

Venu en France avec son épouse, l'international brésilien -il a participé au rassemblement en octobre dernier mais sans faire son entrée sur le terrain-, a pris conseil avant de prendre sa décision auprès de ses compatriotes et anciens Gones, Rafael et Marçal. "Je suis sûr que cette décision est la meilleure pour ma carrière", a-t-il indiqué dans sa langue maternelle avant d'assurer qu'il a l'intention "d'apprendre le français pour facilité [son] intégration".

Après une première expérience hors de son pays natal, en 2021-2022 à Dubaï dans le club d'Al Wasl, Adryelson a rejoint un club qui a souvent réussi aux défenseurs brésiliens. Comme Caçapa, qu'il a connu à Botafogo l'an dernier et qui lui a prodigué "beaucoup de conseils avant [son] arrivée" ou encore Cris. "Il y a beaucoup de joueurs brésiliens passés par le club qui m’inspirent, a raconté le défenseur de 25 ans. Je pense me rapprocher de ces très grands joueurs. Ils ont marqué l’OL." À lui, désormais, d'écrire sa propre histoire entre Rhône et Saône, comme ses illustres prédécesseurs.