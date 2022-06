OL - Euro U19 : Florent Da Silva et la France affronteront l’Israël en demies

Florent Da Silva avec l’équipe de France U19 (Photo by Seb Daly – UEFA)

Première de son groupe, la France attendait de savoir qui serait son adversaire en demi-finale. Ce sera l’Israël avec un match programmé mardi à 20h.

Trois matchs et trois victoires pour l’équipe de France U19. Durant la phase de poules, les Bleuets n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires et se sont emparés de la première place du groupe en même temps qu’ils validaient leur billet pour la Coupe du Monde U20 en 2023. Remplaçant pour le premier match, Florent Da Silva est monté en régime à l’image de ce but lors du dernier match contre l’Italie. Restait désormais à savoir qui serait l’adversaire de la France en demies.

Battue par l’Angleterre lors du match décisif du groupe B samedi, l’Israël doit donc se contenter d’une deuxième place et affrontera donc les Bleuets. La demi-finale se disputera mardi à 20h (en direct sur La Chaîne L’Equipe) à Dunajska Streda. Le vainqueur de cette rencontre affrontera soit l’Angleterre soit l’Italie en finale le vendredi 1er juillet.