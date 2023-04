OL : Hegerberg et Henry toujours absentes à l'entraînement

Ada Hegerberg et Amandine Henry manquaient à l'appel pour l'entraînement, ce vendredi, en présence des supporters.

Cinq jours après avoir vaincu le Paris FC (2-0) à Décines, les Fenottes se sont entraînées devant leurs supporters ce vendredi. Les plus fidèles suiveurs de l'OL féminin n'auront pas eu la chance d'apercevoir certaines joueuses. Sonia Bompastor et son staff ont dû composer avec un groupe de 14 joueuses présentes sur le terrain. La Néerlandaise Damaris Egurrola a participé à une séance individualisée avec l'un des préparateurs physiques.

Séance de musculation pour Cascarino et Le Sommer

Sinon, Ada Hegerberg et Amandine Henry, sont toujours en soins et n'ont pas pris part à cette séance matinale. En ce qui concerne, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer, les joueuses étaient en séance de musculation. Les Lyonnaises continuent leur préparation pour le match prévu face à Dijon le 6 mai prochain.