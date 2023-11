Malgré les résultats décevants, les supporters lyonnais continuent de garnir les tribunes du Parc OL. S'ils veulent encore jouer leur rôle, ils sont de plus en plus touchés par la situation.

"C'est complètement fou. Dimanche, je suis allé au stade en sachant qu'on pouvait perdre contre Metz." Marc fulmine quelques jours après la nouvelle contre-performance de l'OL face aux Grenats (1-1). Abonné à Gerland, puis au Parc OL, le quadragénaire a délaissé son virage pour s'installer en tribune latérale avec son fils. "Il a sept ans et j'en viens presque à ne pas vouloir qu'il soit supporter de Lyon, raconte la papa. Quand je vois mon état certains soirs, je ne veux pas qu'il soit comme ça pour du foot."

Une prise de conscience

Depuis le début de saison, l'OL n'a pas remporté le moindre match. À domicile, les coéquipiers d'Anthony Lopes affichent le deuxième pire bilan de Ligue 1 avec seulement trois petits points pris. "Paradoxalement, la défaite contre Paris ne m'a pas fait grand chose", avoue Axel*, jeune pensionnaire du virage nord. D'abord interloqué par le discours du capo des Bad Gones, il dit avoir pris la pleine mesure de la situation face à Clermont (défaite 1-2 et récupération du bonnet d'âne).

Aujourd'hui, la donne a bien changé. "Tout le monde a compris, on joue le maintien et rien d'autre", clame l'étudiant. Les banderoles déployées aux abords du stade de Décines-Charpieu dimanche avant la rencontre contre le FC Metz prouvent le changement dans l'esprit des supporters de l'OL. Tous les groupes s'étaient unis pour afficher un message clair : "Objectif : maintien". En vain selon Marc : "Nous on peut leur faire comprendre notre peur, mais j'ai l'impression que personne n'écoute. Ni les joueurs, ni les dirigeants ne semblent prêts à accepter l'idée de batailler toute la saison."

Un soutien jusqu'à quand ?

Malgré des résultats en chute libre, le club est toujours soutenu par ses supporters. "On joue notre rôle à 100%, on n'a jamais imaginé boycotter cette saison", indique Brice, présent en virage nord depuis près de dix ans. S'il sonne parfois creux en raison de sa grandeur totale, le Parc OL affiche tout de même une moyenne de plus de 43 000 spectateurs cette saison. Une anomalie pour le dernier de Ligue 1. "On a différents moyens de leur montrer notre mécontentement, à travers des sifflets, des insultes ou une grève, mais, pour l'instant, on est encore à fond derrière eux", reconnaît Axel.

Marc, quant à lui, ne sait pas s'il pourra encore se rendre au stade un week-end sur deux pour surmonter sa "paranoïa" selon son propre aveu. "C'est la première que ça m'arrive, mais je n'ai aucun attachement à cette équipe. Les joueurs ne sont pas au niveau et ils affichent surtout des signes inquiétants. Les dirigeants ? Je préfère ne même pas en parler", explique-t-il avec la voix tremblante. Après la rencontre contre le FC Metz, quelques sifflets se sont mêlés aux encouragements. Les joueurs sont rapidement rentrés aux vestiaires quand Fabio Grosso a pris la parole devant les Bad Gones. L'unité semble fragile, mais elle tient encore. Ça semble bien être la dernière chose de stable du côté de l'OL.

*Les prénoms ont été modifiés.