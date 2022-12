Dans un déplacement périlleux à Marignane, la réserve de l’OL s’est imposée sur la plus petite des marges. Grâce à un but de Noam Bonnet, elle ne passera pas les vacances comme relégable.

Un seul petit but aux grandes conséquences. En trouvant le chemin du but après seulement sept minutes de jeu, Noam Bonnet a fait plus qu’offrir la victoire à l’OL. Le milieu de terrain permet à la réserve de sortir de la zone rouge. Avec trois matchs reportés dans cette dernière journée avant les vacances, cette 8e place reste provisoire mais fait clairement du bien au moment de se tourner vers Noël. A Marignane, le Père Noël est passé avec une semaine d’avance et ce n’est pas Gueïda Fofana qui va s’en plaindre. Ce succès face au 5e de National 2 laisse encore plus de regrets par rapport à la défaite en milieu de semaine face à Hyères (2-1), un adversaire bien plus abordable sur le papier.

Pour ce deuxième déplacement dans le sud de la France en quelques jours, la réserve était privée de Mohamed El Arouch et Florent Sanchez. Mais aussi d’Idriss Bounaas et Djibrail Dib retenus avec le groupe pro même s’ils ne sont pas entrés en jeu contre Sochaux. Malgré ses absences, l’OL a donc fait le job en tout début de match avec ce but de Bonnet et s’en contentera. L’heure est maintenant à recharger les batteries avant de réattaquer ce championnat de la meilleure des manières le 14 janvier à domicile face à Canet, un concurrent direct au maintien.