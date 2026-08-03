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Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
Nicolas Tagliafico lors d’Utrecht – OL (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

OL - Ligue des champions : pourquoi Tagliafico fait partie de la liste malgré sa suspension

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Encore en vacances suite à la finale de la Coupe du monde 2026, Nicolás Tagliafico ne jouera pas contre le Sparta Prague à cause d'une suspension. Pourtant, le latéral est bien présent sur la liste fournie par l'OL. Explications.

    Actuellement du côté de la Grèce pour profiter de ses vacances, Nicolás Tagliafico aura certainement les yeux rivés sur sa télé mardi soir (20h) pour observer ce que font ses coéquipiers à Prague. Profitant encore d'un peu de repos après le parcours de l'Argentine à la Coupe du monde, le latéral n'aurait de toute façon pas pu participer à ce troisième tour de qualification de la Ligue des champions. La faute à son carton rouge reçu en fin de match contre le Celta de Vigo en mars dernier. Une expulsion qui lui a valu deux matchs de suspension d'après OLPlay et donc une inéligibilité pour cette double confrontation contre le Sparta Prague.

    L'OL a respecté le règlement UEFA

    Cependant, Tagliafico fait bien partie de la liste A fournie par le club pour ces deux rendez-vous. Ce n'est pas une erreur de la direction lyonnaise, mais tout simplement une obligation vis-à-vis du règlement de l'UEFA. Pour qu'un joueur puisse purger un ou plusieurs matchs de suspension, il doit faire partie des listes fournies afin de rentrer dans les clous européens. Ainsi, en l'inscrivant contre le Sparta, l'OL a fait en sorte que Nicolás Tagliafico soit disponible pour le potentiel barrage sur la deuxième quinzaine d'août. S'il est encore un joueur lyonnais à ce moment-là...

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    4 commentaires
    1. Avatar
      OL Fans CZ SK - lun 3 Août 26 à 9 h 37

      Quelles sont, selon vous, nos vraies forces face au Sparta ?

      Depuis plusieurs jours, je lis surtout des messages sur nos faiblesses, nos incertitudes et les postes qui posent problème. Mais quels sont nos véritables atouts ?

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 3 Août 26 à 10 h 02

        Nos atouts ?
        La priere!?
        Prié pour que l'attaque soit immédiatement compétitive..
        Prié pour que AMN soit concentré
        Prié pour que Tolisso et Morton retrouve leur statut.
        Prié pour que les recrues soit au niveau..
        Prié pour que nos blessés reviennent bien..
        Prié pour que le Sparta soit vraiment inférieur..

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - lun 3 Août 26 à 10 h 04

          Eh

      2. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - lun 3 Août 26 à 10 h 08

        Je dirais la grande expérience de certains de nos joueurs, Tolisso et Mata par exemple, mais bon il n'y en a pas beaucoup ou en tout cas ils apprennent pas vite au fil du tps, comme un certain Niakhaté...

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