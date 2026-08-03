Encore en vacances suite à la finale de la Coupe du monde 2026, Nicolás Tagliafico ne jouera pas contre le Sparta Prague à cause d'une suspension. Pourtant, le latéral est bien présent sur la liste fournie par l'OL. Explications.

Actuellement du côté de la Grèce pour profiter de ses vacances, Nicolás Tagliafico aura certainement les yeux rivés sur sa télé mardi soir (20h) pour observer ce que font ses coéquipiers à Prague. Profitant encore d'un peu de repos après le parcours de l'Argentine à la Coupe du monde, le latéral n'aurait de toute façon pas pu participer à ce troisième tour de qualification de la Ligue des champions. La faute à son carton rouge reçu en fin de match contre le Celta de Vigo en mars dernier. Une expulsion qui lui a valu deux matchs de suspension d'après OLPlay et donc une inéligibilité pour cette double confrontation contre le Sparta Prague.

L'OL a respecté le règlement UEFA

Cependant, Tagliafico fait bien partie de la liste A fournie par le club pour ces deux rendez-vous. Ce n'est pas une erreur de la direction lyonnaise, mais tout simplement une obligation vis-à-vis du règlement de l'UEFA. Pour qu'un joueur puisse purger un ou plusieurs matchs de suspension, il doit faire partie des listes fournies afin de rentrer dans les clous européens. Ainsi, en l'inscrivant contre le Sparta, l'OL a fait en sorte que Nicolás Tagliafico soit disponible pour le potentiel barrage sur la deuxième quinzaine d'août. S'il est encore un joueur lyonnais à ce moment-là...