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Dès ce jeudi, OL Lyonnes a l’opportunité de rejoindre directement les quarts de finale de la Ligue des champions en se qualifiant dans le top 4. Pour ça, il faudra s’imposer face à Arsenal.

OL Lyonnes peut valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions dès ce jeudi. Actuellement en tête de la phase de ligue avec dix points, les joueuses de Jonatan Giráldez ont leur destin entre les mains. Un succès sur la pelouse d’Arsenal (21 heures) leur permettrait de valider mathématiquement leur présence parmi les quatre premières équipes.

Une victoire pour mettre Arsenal hors course

Le calcul est très simple pour les Lyonnaises. Avec trois victoires et un match nul après quatre journées, elles totalisent dix points. En cas de succès en terre anglaise, elles atteindraient 13 unités. C’est un total que les Londoniennes ne pourraient plus égaler puisqu’elles comptent actuellement huit points et ne disposeront que d’une seule rencontre supplémentaire. Le Bayern Munich, le FC Barcelone et Chelsea seront alors les seules équipes à encore pouvoir passer devant les Fenottes.

Même si ces trois concurrents venaient à remporter leurs trois dernières rencontres en ajoutant une défaite d’OL Lyonnes lors de la dernière journée, ils ne seraient que trois à pouvoir devancer les Fenottes. Avec une victoire contre Arsenal, les Rhodaniennes seraient donc assurées de terminer dans le top 4 de cette phase de classement. C’est un enjeu important puisque les quatre premières écuries se qualifient directement pour les quarts de finale de la compétition. Elles s’éviteraient donc un tour supplémentaire.