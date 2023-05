OL - Monaco (1-3) : un penalty record pour les Monégasques

AS Monaco (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Vendredi soir, l'OL a encaissé le penalty le plus rapide de son histoire contre Monaco (3-1). Une entame cauchemardesque.

Comment débuter une rencontre de la pire des manières ? L'OL a donné un bon exemple vendredi contre Monaco (3-1). Des duels perdus, une mauvaise gestion de la profondeur, ainsi que des erreurs individuelles ont conduit au penalty inscrit par Wissam Ben Yedder après moins de deux minutes de jeu.

Précisément, le buteur de l'ASM a transformé la sentence après seulement 1 minute et 10 secondes. Il s'agit tout simplement du but le plus rapidement concédé par l'Olympique lyonnais de cette manière dans toute son histoire.

Le penalty le plus rapide en L1 depuis longtemps

En prenant l'ensemble de la Ligue 1, Opta rapporte que le penalty de l'international français est même le plus précoce depuis que l'entreprise spécialisée dans les statistiques analyse les données du championnat (2006-2007). Auparavant, Jimmy Briand détenait le record (1 minute et 18 secondes, le 2 novembre 2008) avec Rennes face à Sochaux.

Le club rhodanien a aussi commis sa 11e faute dans la surface, son plus haut total sur une saison, pour autant de réalisations concédées.