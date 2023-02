OL : suivez en direct la présentation de Sonny Anderson

Au lendemain de l’officialisation de sa venue comme nouveau conseiller de l’OL Groupe, Sonny Anderson va se tenir devant la presse. La conférence débutera à 11h15.

Faire du neuf avec du vieux. A l’OL, c’est devenu un peu la mode ces derniers mois avec plus ou moins de succès selon les cas de figure. Depuis mercredi, une nouvelle légende du club lyonnais a fait son retour dans les coulisses et non sur le terrain. Pressenti pour occuper le rôle, Sonny Anderson a été intronisé comme le nouveau conseiller de l’OL Groupe. Une volonté de Jean-Michel Aulas qui n’a pas caché vouloir revoir l’organigramme lyonnais sur le secteur sportive avec pourquoi pas la nomination de Bruno Cheyrou comme directeur sportif.

En attendant de savoir si le président lyonnais va faire d’autres annonces, une conférence de presse se tient ce jeudi à partir de 11h15 juste avant celle de Laurent Blanc pour parler du déplacement à Angers. Cette prise de parole pour présenter Sonny Anderson dans son nouveau rôle est à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube du club.