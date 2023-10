Pau Lopez quittant le terrain lors de Nice – OM (Photo by Valery HACHE / AFP)

Gennaro Gattuso a dévoilé le groupe de l'OM qui affrontera l'OL ce dimanche au Vélodrome. Comme prévu, Azzedine Ounahi et Pau Lopez sont absents.

C'est une équipe Marseille amoindrie qui se présente au Vélodrome ce dimanche pour faire face à l'OL (20h45). Huitième de Ligue 1, l'OM va devoir se passer de Pau Lopez, son gardien titulaire indiscutable, et Azzedine Ounahi, qui avait débuté toutes les rencontres de championnat depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc. Le relayeur marocain est tombé chez lui et s'est mal au dos d'après son coach.

Rubén Blanco dans les buts

Parmi les vingt joueurs convoqués par l'entraîneur italien de l'OM, on retrouve évidemment des cadres comme Jonathan Clauss, Amine Harit ou Valentin Rongier. Encore gênés cette semaine, Samuel Gigot et Joaquin Correa sont finalement dans le groupe. De leur côté, Leonardo Balerdi et Pape Gueye sont suspendus pour cet Olympico.

Rubén Blanco, gardien espagnol, devrait prendre la place de son compatriote Pau Lopez dans le onze marseillais. C'est lui qui l'a remplacé le week-end face à Nice lorsque la blessure est survenue et qui était titulaire ce jeudi face à l'AEK Athènes en Ligue Europa (victoire 3-1 des Olympiens). Depuis son arrivée à l'OM, Rubén Blanco n'a disputé que dix rencontres, pour huit buts encaissés et trois clean sheets.

Le groupe de l'Olympique de Marseille pour affronter l'OL : Blanco, Ngapandouetnbu - Gigot, Mbemba, Murillo, Meïté, Solo, Lodi, Clauss - Nadir, Harit, Rongier, Tika, Kondogbia, Veretout - Correa, Ndiaye, Vitinha, Sarr, Aubameyang.