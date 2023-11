Ecran du Vélodrome annonçant le report du match OM – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

La rencontre entre l'OM et l'OL a été reportée au 6 décembre prochain. Ce jeudi, la LFP a annoncé qu'elle se jouerait au Vélodrome malgré les récents incidents.

L'Olympico du 29 octobre dernier n'a pas pu débuter à cause du caillassage du bus de l'OL par certains supporters marseillais. Dans un contexte de haute tension, la rencontre avait été reportée au 6 décembre prochain (21h). Ce jeudi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a confirmé qu'elle se jouerait bien au Vélodrome.

Vincent Ponsot voulait jouer sur terrain neutre

L'instance n'indique rien à propos d'un éventuel huis clos. Selon les informations de RMC Sport, le stade phocéen pourra accueillir du public lors de ce match. Mercredi, la commission de discipline s'est réunie, entendant les dirigeants des deux clubs à propos des incidents d'octobre, et a décidé de ne prendre aucune sanction contre l'OM. L'attaque du véhicule de l'OL est survenue dans une zone qui n'était pas sous la responsabilité du club marseillais. Les Rhodaniens ont fait appel suite à cette non-décision.

Le directeur du football de l'OL, Vincent Ponsot, avait rapidement annoncé la décision lyonnaise de ne pas se déplacer au Vélodrome. "On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Aujourd’hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre", avait-il déclaré au cours de l'émission OL Night Session, sur OL PLAY, en octobre dernier.