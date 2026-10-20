Ligue 1 : l’OL ira à Troyes le 6 décembre et recevra l’OM le 13

Dans son optique de programmer un maximum à l'avance les matchs de Ligue 1, la LFP a communiqué la programmation des deux dernières journées de l'année 2026 avec notamment le choc des Olympiques contre l'OM le dimanche 13 décembre au Parc OL.

L'OL sait désormais de quoi sera faite sa fin d'année 2026 en Ligue 1. Il manquera la date de l'entrée en lice du club lyonnais en Coupe de France, mais il a à présent une vue d'ensemble presque totale. Ce mardi, la LFP a communiqué la programmation des deux dernières journées de Ligue 1 en 2026 avec un déplacement et une réception au Parc OL pour les joueurs de Paulo Fonseca. Le mois de décembre débutera avec un voyage dans l'Aube chez le promu troyen.

Un choc des Olympiques pour refermer l'année 2026

Le match de la 13e journée à Troyes se jouera le dimanche 6 décembre à 15h et sera diffusé sur Ligue 1+. Il interviendra quatre jours avant un match de Ligue Europa à Décines face à l'Union Saint-Gilloise. Un gros rendez-vous qui sera suivi d'un second, soixante-douze heures plus tard. En effet, l'année 2026 en Ligue 1 se terminera par un choc des Olympiques au Parc OL. La venue de l'OM dans la capitale des Gaules a été fixée au dimanche 13 décembre à 20h45.