Ligue Europa : un quatuor arbitral turc pour Hoffenheim- OL

Ce jeudi (21h), l'OL se déplace en Allemagne pour affronter Hoffenheim lors de la troisième journée de Ligue Europa. Pour ce rendez-vous, Umut Meler sera l'arbitre de la rencontre.

La Ligue Europa avant de penser au choc contre le PSG. Ce jeudi, l'OL doit avant tout penser à son futur parcours européen avant de se tourner complètement vers le match de haut de tableau en Ligue 1. Après deux victoires en deux matchs, les joueurs de Paulo Fonseca ont déjà fait un joli pas en avant dans la compétition européenne. Le déplacement à Hoffenheim doit permettre de faire un pas supplémentaire vers la qualification pour les barrages a minima. En attendant de savoir si le coach portugais va poursuivre dans sa rotation ou non en Allemagne, l'UEFA a désigné le corps arbitral pour cette rencontre de la troisième journée de Ligue Europa.

Une première pour les deux clubs

Pour la première fois de sa carrière, Umut Meler va croiser la route de l'OL et d'Hoffenheim jeudi soir à la Rhein-Neckar-Arena. L'arbitre turc de 40 ans sera assisté par ses compatriotes Abdullah Özkara et Bersan Duran à la touche tandis que Cihan Aydın sera le quatrième arbitre. Pour ce qui est de la VAR, le Suisse Fedayi San et le Polonais Tomasz Kwiatkowski auront la charge de visionner les actions litigieuses.