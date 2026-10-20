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Wendie Renard, Damaris Egurrola et Maria Louisa Grohs (OL Lyonnes) (Photo by Valerio Pennicino / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L'OL Lyonnes connaît tout son programme de D1 en novembre

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • La Ligue féminine de football professionnel a communiqué vendredi 16 octobre la programmation TV des 9e et 10e journées de D1. OL Lyonnes recevra l'US Saint-Malo le 14 novembre, puis le RC Strasbourg, le 22 novembre.

    Les Lyonnaises connaissent désormais les horaires des deux rencontres de championnat programmées mi-novembre. Pour la neuvième journée, les joueuses d'OL Lyonnes accueilleront Saint-Malo le samedi 14 novembre à 18 heures. La rencontre sera diffusée en clair sur la chaîne YouTube du championnat.

    Après un voyage à Lens au début du mois. Les Rhodaniennes recevront deux fois de suite. Saint-Malo d'abord le 14, puis, le week-end suivant, Strasbourg. Rendez-vous le dimanche 22 novembre. Le coup d'envoi de cette affiche aura lieu à 15 heures. Comme pour plusieurs rencontres de cette dixième journée, le match sera de nouveau retransmis sur la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    Trois matchs de championnat en novembre pour OL Lyonnes

    Ces deux rendez-vous s’inscrivent dans une programmation répartie sur plusieurs créneaux. La dixième journée se disputera intégralement le samedi 14 novembre, avec notamment l’affiche entre Marseille et le Paris Saint-Germain à 21 heures sur Canal+ Foot.

    La dixième journée débutera dès le vendredi 20 novembre avec Toulouse FC - OM. Elle se poursuivra le samedi 21 et le dimanche 22 novembre. La confrontation entre le PSG et l’US Saint-Malo sera notamment diffusée sur Canal+ Foot le samedi soir.

    La programmation d'OL Lyonnes

    OL Lyonnes – US Saint-Malo : samedi 14 novembre à 18 h 00 (YouTube Première Ligue)

    OL Lyonnes – RC Strasbourg Alsace : dimanche 22 novembre à 18 h 00 (YouTube Première Ligue)

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    1 commentaire
    1. Avatar
      calone - mar 20 Oct 26 à 14 h 16

      bonjour à tous
      Enzo Lyonnes Strasbourg à 15 heures ou 18 heures ?

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