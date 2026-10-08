OL Lyonnes : le déplacement à Lens fixé au 7 novembre

Après plusieurs semaines d'attente, OL Lyonnes connaît la date de son déplacement à Lens, en Première Ligue. Ce sera le samedi 7 novembre à 18h00 pour la 8e journée de championnat.

Les joueuses d'OL Lyonnes sont désormais fixées. Elles se déplaceront sur la pelouse de Lens, dans le cadre de la 8e journée de Première Ligue, le 7 novembre à 18h00. La rencontre se disputera dans le Nord au stade François Blin et sera à suivre sur la chaîne YouTube de la Première Ligue. Cette rencontre sera la première du mois de novembre et constituera l'un des rendez-vous de la 8e journée pour les Lyonnaises. De son côté, le RC Lens, repêché dans l'élite féminine pour cette saison, retrouvera donc OL Lyonnes à domicile.

Un calendrier chargé autour de cette rencontre

Le rendez-vous face aux Sang et Or s'inscrit dans une période importante pour OL Lyonnes, avec du championnat et de la Ligue des champions. Les coéquipières de Wendie Renard joueront cinq matchs (Lens, Juventus, Saint-Malo, Arsenal, Strasbourg) en quinze jours en novembre avant une deuxième trêve internationale. Avant cela, les Lyonnes auront déjà eu fort à faire dans un programme chargé avec quatre matchs (PSG, Marseille, Inter Milan, Montpellier) entre le 17 et le 31 octobre.