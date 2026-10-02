Wendie Renard, Damaris Egurrola et Maria Louisa Grohs (OL Lyonnes) (Photo by Valerio Pennicino / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

5 matchs en septembre, autant en octobre. OL Lyonnes s'apprête à vivre un mois très dense après la trêve internationale. Les joueuses de Jonatan Giraldez disputeront des affiches de Première Ligue ainsi qu'une rencontre de Ligue des champions.

Le mois d'octobre débutera au Parc OL. Les Lyonnaises recevront Toulouse le samedi 3 octobre à 18 heures lors de la quatrième journée de Première Ligue. Une rencontre qui permettra aux coéquipières de Wendie Renard de poursuivre leur début de saison tonitruant en championnat. Le calendrier va se défensifier après la trêve internationale. Place au choc face au Paris Saint-Germain. Le déplacement au Parc des Princes a été avancé au samedi 17 octobre à 21 heures. Il était initialement prévu le lendemain. Une semaine plus tard, les Fenottes retrouveront le Parc OL pour défier Marseille le samedi 24 octobre à 21 heures.

L'Inter Milan et Montpellier pour finir le mois

La fin du mois sera consacrée à la réception de l'Inter Milan pour la troisième journée de la Ligue des champions. Les Fenottes accueilleront les Italiennes le mercredi 28 octobre à 21 heures au Parc OL. Cette rencontre constituera le deuxième rendez-vous européen à domicile après Chelsea mercredi (0-0). Enfin, les Rhodaniennes se déplaceront à Montpellier. Le match de la septième journée de D1 est programmé le samedi 31 octobre.

Le programme d'OL Lyonnes au mois d'octobre

OL Lyonnes - Toulouse : samedi 3 octobre à 18 heures

PSG - OL Lyonnes : samedi 17 octobre à 21 heures

OL Lyonnes - Marseille : samedi 24 octobre à 21 heures

OL Lyonnes - Inter Milan : mercredi 28 octobre à 21 heures

Montpellier - OL Lyonnes : samedi 31 octobre à 18 heures