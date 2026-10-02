5 matchs en septembre, autant en octobre. OL Lyonnes s'apprête à vivre un mois très dense après la trêve internationale. Les joueuses de Jonatan Giraldez disputeront des affiches de Première Ligue ainsi qu'une rencontre de Ligue des champions.
Le mois d'octobre débutera au Parc OL. Les Lyonnaises recevront Toulouse le samedi 3 octobre à 18 heures lors de la quatrième journée de Première Ligue. Une rencontre qui permettra aux coéquipières de Wendie Renard de poursuivre leur début de saison tonitruant en championnat. Le calendrier va se défensifier après la trêve internationale. Place au choc face au Paris Saint-Germain. Le déplacement au Parc des Princes a été avancé au samedi 17 octobre à 21 heures. Il était initialement prévu le lendemain. Une semaine plus tard, les Fenottes retrouveront le Parc OL pour défier Marseille le samedi 24 octobre à 21 heures.
L'Inter Milan et Montpellier pour finir le mois
La fin du mois sera consacrée à la réception de l'Inter Milan pour la troisième journée de la Ligue des champions. Les Fenottes accueilleront les Italiennes le mercredi 28 octobre à 21 heures au Parc OL. Cette rencontre constituera le deuxième rendez-vous européen à domicile après Chelsea mercredi (0-0). Enfin, les Rhodaniennes se déplaceront à Montpellier. Le match de la septième journée de D1 est programmé le samedi 31 octobre.
Le programme d'OL Lyonnes au mois d'octobre
OL Lyonnes - Toulouse : samedi 3 octobre à 18 heures
PSG - OL Lyonnes : samedi 17 octobre à 21 heures
OL Lyonnes - Marseille : samedi 24 octobre à 21 heures
OL Lyonnes - Inter Milan : mercredi 28 octobre à 21 heures
Montpellier - OL Lyonnes : samedi 31 octobre à 18 heures
OLL-Toulouse 12-0
PSG - OLL 2-5
OLL-Marseille 8-1
OLL-Inter Milan 6-0
Montpellier - OLL 2-8
Je pense que tu ne seras pas si loin de la réalité !... Peut-être pas une telle taule pour l'Inter qui a quelques qualités, mais je ne les imagine pas vraiment nous perturber. En D1, ce sera une balade de santé avec ce 3-4-3 que les équipes médiocres ne savent pas contrer (seules des équipes anglaises, le Bayern ou le Barça pourront être à la hauteur), et j'ai déjà peur pour Toulouse qui va affronter une équipe qui dont forcément être un peu renfrognée (entre remplaçantes qui n'ont pas joué, remplaçantes qui ont montré davantage que les titulaires...)
La logique voudrait que Melchie, Brand, Engen soient au repos pour ce match contre Toulouse. Ce sont les joueuses qui ont le + joué jusqu'à présent. On devrait donc avoir quelque chose comme :
Endler - Renard, Sangaré, Lawrence - Chawinga, Shrader, Swierot, Becho - Benyahia, Ada, Weir
Les attaquantes soignent leurs stats, et partent en sélection l'esprit tranquille.