OL : cinq internationaux lyonnais en action ce vendredi

La trêve internationale touche progressivement à sa fin, mais il reste encore quelques matchs à disputer pour les Lyonnais. Ils retourneront ensuite dans le Rhône pour préparer le déplacement à Lens dans une semaine.

Encore quelques matchs et les Lyonnais pourront retrouver leur club, avant de continuer sur la suite du championnat. Ce vendredi, trois jeunes et deux en sélection A vont jouer. Au programme, la troisième journée de la Ligue des nations ainsi que des oppositions amicales. Voici le programme du jour, détaillé joueur par joueur.

Dominik Greif (Slovaquie)

Après avoir disputé le premier des deux rendez-vous de la Slovaquie depuis son retour en sélection, Dominik Greif poursuit tranquillement sa trêve internationale avec le même sérieux que lors de son début de saison en club. Le troisième duel est prévu face aux Îles Féroé, lors de la troisième journée de la Ligue des nations. À voir si le Rhodanien retrouvera sa place dans les cages.

Îles Féroé – Slovaquie : à 20h45 (J3 Ligue des nations)

Deux destins opposés pour Loïs Openda et les siens, lors de ses premières rencontres de Ligue des nations. L'attaquant lyonnais n'a disputé aucune minute avec la sélection belge, que ce soit face à l'Italie (2-0) ou face à la France (0-1). Ce vendredi, la Belgique affronte la Turquie lors de la troisième journée de Ligue des nations.

Belgique – Turquie : à 20h45 (J3 Ligue des nations)

Noah Nartey (Danemark U21)

Le Danois a effectué sa 11e apparition avec la sélection U21 face à la Biélorussie, lors de la victoire du Danemark 2-0 lundi. Le milieu lyonnais a joué 21 minutes dans cette rencontre. Pour cette deuxième rencontre des qualifications à l'Euro U21, Noah Nartey et les siens affrontent l'Autriche.

Autriche – Danemark : à 18 heures (qualifications Euro U21)

Habitué des sélections jeunes en Angleterre, Alejandro Gomes Rodriguez a rejoint les jeunes Anglais U19 lors de cette trêve internationale pour disputer une série d'amicaux. Le troisième arrive ce 2 octobre et sera face aux États-Unis.

Angleterre – États-Unis : à 16 heures (match amical)

Matthias Da Silva, Tiago Gonçalves (Portugal U20)

Les deux joueurs lyonnais, convoqués avec la sélection U20 portugaise lors de cette trêve, entament déjà leur dernier match avant de faire leur retour à Lyon. Leur ultime partie sera face à la République tchèque.

Portugal – République tchèque : à 16 heures (Algarve Cup).