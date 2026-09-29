Dans le choc entre la Belgique et la France, Loïs Openda n'a pu se mettre en évidence. L'attaquant de l'OL est resté sur le banc de cette rencontre de Ligue des Nations. De son côté, Noah Nartey s'est contenté d'une demi-heure avec les Espoirs danois pour les qualifications à l'Euro.

Toujours aucune minute de jeu dans ce rassemblement pour Loïs Openda. De retour en sélection après avoir manqué la Coupe du monde 2026, l'attaquant de l'OL ne profite pas de sa bonne entame de saison pour convaincre Mark van Bommel. Le nouveau sélectionneur de la Belgique ne compte pas vraiment sur lui pour l'instant. Si Openda était sur les feuilles de match contre l'Italie puis la France lundi, il a regardé de loin ces deux confrontations, restant sur le banc pendant les 180 minutes. Après la défaite des Diables Rouges contre les Bleus, il reste encore deux "chances" pour Loïs Openda de porter son total de sélections à au moins 34 capes. Contre la Turquie vendredi ou alors pour la revanche contre les hommes de Zinedine Zidane le 5 octobre.

Le Danemark joue une qualification directe pour l'Euro Espoirs

Ce lundi marquait aussi le début du rassemblement pour Noah Nartey avec les U21 du Danemark. Retenu avec les Espoirs, le milieu lyonnais joue les qualifications pour l'Euro de la catégorie avec le Danemark au coude à coude avec la Belgique pour une qualification directe. Opposée à la Biélorussie, bonne dernière de la poule, la nation scandinave n'a pas raté son rendez-vous avec une victoire 2-0. Cependant, il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Nartey enfiler le maillot de son pays. Prochains matchs de qualification : en Autriche le 2 octobre puis face à la Belgique pour une finale de groupe le 6 octobre.