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L'arbitre espagnole Marta Huerta De Aza
L’arbitre espagnole Marta Huerta De Aza (Photo by Gerrit van Keulen / ANP / AFP)

OL Lyonnes - Chelsea arbitrée par Marta Huerta De Aza

  • par David Hernandez
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    • Ce mercredi (21h), OL Lyonnes reçoit Chelsea pour la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Marta Huerta De Aza sera l'arbitre de ce choc au Parc OL.

    Un choc dès la deuxième journée. Après avoir balayé (0-8) le Servette FCCF mercredi dernier en Suisse, OL Lyonnes s'attaque à un tout autre morceau ce mercredi à Décines (21h). Les joueuses de Jonatan Giráldez reçoivent Chelsea pour une rencontre forcément attendue. D'abord car elle oppose deux clubs qui ont l'ambition de très bien figurer en Ligue des champions. Ensuite parce que ce sera le premier retour de Sonia Bompastor à Lyon, deux ans après son départ pour Londres. Cela promet donc du spectacle au Parc OL et une rencontre relevée.

    Au sifflet d'OL Lyonnes - Wolfsburg en avril dernier

    Pour ce choc, l'UEFA a ainsi choisi de miser sur une arbitre d'expérience, en la personne de Marta Huerta De Aza. L'Espagnole n'est pas une inconnue pour les Fenottes, qui l'ont croisée à plusieurs reprises sur la scène européenne. La dernière fois remonte à avril dernier avec la venue de Wolfsburg en quart de finale retour de la Ligue des champions. Un plutôt bon souvenir pour OL Lyonnes qui avait inversé la tendance après la défaite à l'aller.

    Pour arbitrer contre Chelsea, Marta Huerta De Aza sera assistée par Guadalupe Porras Ayuso et Eliana Fernández González. La vidéo sera également présente, avec pour s'en occuper Javier Iglesias Villanueva et Judit Romano Garcia. Elisabet Calvo Valentín sera la dernière Espagnole de ce corps arbitral à 100% ibérique et s'occupera des changements comme quatrième arbitre.

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      Enfin un match de foot des féminines à 21h.

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