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Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
Corentin Tolisso et les joueurs de l’OL après la victoire contre Anderlecht (AFP)

Une première historique entre l'OL et Crystal Palace

  • par Gwendal Chabas

    • Si l'OL et Crystal Palace se sont déjà retrouvés en amical, les deux clubs n'ont pas encore croisé le fer lors d'un match officiel. Ce sera le cas jeudi 15 octobre.

    Ce sera un des duels les plus attendus pour l'OL en octobre, avec potentiellement le déplacement au Parc des Princes. Après le déplacement à Lens au retour de la trêve internationale vendredi 9 octobre, les hommes de Paulo Fonseca recevront Crystal Palace le jeudi 15 octobre. Un rendez-vous programmé dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa. L'occasion notamment de revoir Pierre Sage, aujourd'hui entraîneur des Eagles. Mais aussi d'accrocher un adversaire anglais de plus au palmarès.

    Dans son histoire, l'Olympique lyonnais a régulièrement défié des équipes de Premier League. Arsenal, Liverpool, les deux Manchester, Tottenham, ou encore assez récemment Everton et West Ham. Mais jamais il ne s'est mesuré à l'écurie londonienne, qui, il est vrai, a peut-être un statut moindre sur le continent par rapport aux autres. Ce sera donc une première confrontation officielle.

    L'OL de Mata, Tagliafico et Tolisso s'était incliné 2 à 0 à Londres

    Le terme "officielle" est d'ailleurs important car si vous vous souvenez bien, les Rhodaniens ont déjà croisé le fer avec Crystal Palace. C'était en août 2023, lors d'un amical remporté par les Britanniques à Londres (2-0). Jeffrey Schlupp et Odsonne Edouard avaient marqué. Laurent Blanc dirigeant alors l'OL et avait aligné Anthony Lopes, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola. Aujourd'hui, seuls les défenseurs et le milieu de terrain sont encore au club. Et le champion du monde 2018 pourrait bien battre un record lors de cette affiche.

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