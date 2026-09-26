Lors de la future réception de Toulouse le samedi 3 octobre, OL Lyonnes proposera plusieurs animations. Un événement en lien avec Octobre Rose.

OL Lyonnes recevra Toulouse, le 3 octobre prochain, à Décines, lors de la quatrième journée de championnat. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée des grands stades, mise en place pour rassembler un maximum de personnes autour du football féminin.

En marge de l'événement, le club a mis en place, avant la partie qui commencera à 18 heures, plusieurs animations. Divers prestataires seront présents pour faire découvrir une kyrielle d'activités autour du bien-être et de la relaxation. Le public pourra, notamment, s'initier au Pilates reformer, à la madéothérapie, à la danse ou encore au soin coréen. À votre disposition aussi, des bars à matcha et à tisanes. Tout cela au sein du village monté sur le parvis de l'enceinte décinoise.

Une première rencontre pour Octobre Rose

Les festivités se poursuivront autour du match avec des DJ sets. La nouvelle mascotte du club, Lyonna, sera également présente pour accompagner et mettre l'ambiance toute la journée. Un stand lié au don du sang sera aussi installé. Une manière pour OL Lyonnes d'associer cette journée autour de la prévention ainsi que la sensibilisation. La réception des Toulousaines, après les deux affiches de Ligue des champions, sera le premier rendez-vous au Parc OL placé sous le signe d'Octobre Rose.