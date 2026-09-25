Athekame veut "tout donner" à l'OL avant de "retourner à Milan"

Prêté sans option d'achat par l'AC Milan, Zachary Athekame a plutôt bien réussi ses débuts avec l'OL. Le latéral, qui a retrouvé la sélection suisse, veut profiter de ce prêt pour s'imposer ensuite en Italie.

Le bonheur est dans le prêt et ce ne sont pas Loïs Openda et Zachary Athekame qui diront le contraire. Tous deux ont quitté la Serie A pour la Ligue 1 et la décision est pour le moment positive. Elle l'est également pour l'OL qui a sauté sur l'occasion pour attirer deux joueurs de façon temporaire pour se renforcer. Des opérations donnant-donnant pour toutes les parties qui savent que la relation ne durera qu'une saison. De retour en équipe nationale, Athekame a d'ailleurs fait un point sur sa situation lors d'une conférence de presse jeudi. "À Milan, je me suis très bien senti. Je suis un joueur du Milan. Maintenant je suis à Lyon, mais j’aimerais y retourner." Pas de grosses surprises pour les supporters lyonnais, qui ont appris à vivre avec des joueurs de qualité mais surtout de passage en raison de la situation économique du club.

Déjà deux buts et deux passes

Néanmoins, ils peuvent compter sur le sérieux du latéral suisse, bien conscient que ce prêt d'une saison à l'OL a tout pour lui ouvrir des portes. Que ce soit en sélection ou du côté de l'AC Milan. Alors, Zachary Athekame promet "d'aider l’équipe et je suis extrêmement content. Je donnerai tout" pour le club lyonnais. Avec déjà deux buts et deux passes en six matchs, le jeune de 21 ans a déjà marqué de précieux points. Et presque déjà fait oublier Ainsley Maitland-Niles. À voir désormais sur la durée d'une saison complète.