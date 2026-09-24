La statistique est impressionnante. Avec 30 buts en 4 matchs, OL Lyonnes déroule sur ce début de saison. Avant d'affronter Chelsea, il apparaît sûr de ses forces offensives.

Qui parviendra à enrayer la dynamique d'OL Lyonnes ? Pour l'instant, aucune formation n'a résisté au groupe de Jonatan Giráldez. Deux fois sept buts contre Fleury et le Paris FC, huit contre Le Havre et le Servette FC... Tout cela nous donne une moyenne de 7,5 réalisations par rencontre. Une statistique encore renforcée mercredi par le succès 8 à 0 - premier clean sheet - face aux Suissesses en Ligue des champions.

Une partie maîtrisée de bout en bout et de belles actions, au point de recevoir les acclamations du public à la pause après le lob de Melchie Dumornay pour le 4-0. "Jouer à l'extérieur, c'est toujours difficile, mais notre victoire est méritée. On devait attaquer contre un bloc très compact et proche de ses cages, ce que les joueuses ont bien réussi, applaudissait l'entraîneur espagnol. Cette année, nous sommes mieux dans cette configuration car on a trouvé comment faire pour manœuvrer face à ce type d'opposition."

Pas d'emballement après quatre semaines de compétition

Le rouleur-compresseur lyonnais ne s'est pas calmé avec ce voyage à Genève. Une domination que l'on n'avait plus vue, sur cette durée, depuis un moment. Mais si le finaliste de la Première Ligue et le champion de Suisse étaient au menu, on attendra une adversité plus importante pour tirer de premiers enseignements. D'ailleurs, Jonatan Giráldez reconnaissait que l'affiche européenne avait ressemblé à "un match similaire à ceux qu'on peut disputer en championnat."

Dans le discours des principales actrices, on sent bien qu'il n'y a aucun emballement. "On a fait une belle prestation pour entamer cette épreuve que l'on veut remporter. C'est une bonne chose de faite, confiait Marie-Antoinette Katoto, à la fête avec son triplé. Actuellement, on marque beaucoup, on prend énormément de plaisir et ça se ressent." Effectivement, l'équipe semble parfaitement huilée, notamment offensivement. Et les attaquantes en profitent pour gagner en confiance.

Le danger vient de partout

Que ce soit à trois ou à quatre derrière, en 3-4-3 ou 4-2-3-1 comme face aux Havraises, le danger vient de partout. Notamment des côtés, là où les coéquipières de Jule Brand aiment appuyer avec des centres. "On s'adapte à tous les systèmes, à toutes les positions. On a à disposition énormément de plans de jeu. Chacune peut intervertir sa place, ça restera complémentaire, assurait la buteuse française. On travaille dur pour ça."

Maintenant, plus que de relativiser les démonstrations, on attend l'affrontement avec le Chelsea de Sonia Bompastor le 30 septembre prochain. Ce sera un premier aperçu de ce que peut produire cette formation contre un rival d'un calibre plus ou moins égal. Même si les Londoniennes ne paraissent pas à leur apogée, un nouveau succès probant serait très parlant, bien que nous soyons encore au début de l'exercice. "On va essayer de poursuivre dans ce sens, faire pareil à chaque sortie pour envoyer un message à tout le monde", a clamé Liana Joseph, de retour à la compétition.

Son coach, lui, a remarqué des angles d'amélioration. Car pour réaliser l'objectif final, soulever la coupe, il faudra être encore meilleur. On l'a vu lors du duel entre le FC Barcelone et le PFC (5-2), les Catalanes n'ont pas l'intention de rendre leur couronne malgré les bouleversements estivaux dans l'effectif. Et d'autres pourraient jouer les trouble-fêtes si les Lyonnaises ne sont pas au top au printemps. "On a manqué de vitesse pour attaquer côté droit sur les premières 30 minutes et moins bien contrôlé les transitions défensives en seconde période en étant un peu trop dans la ligne de devant, observait Jonatan Giráldez. Mais globalement notre équipe a très bien joué et l'adversaire n'a pas eu de situation pour marquer." Pour l'instant, difficile de faire la fine bouche vu le spectacle proposé.

Avec David Hernandez à Genève.