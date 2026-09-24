Mercredi mitigé pour les jeunes de l'OL avec les équipes de France

Tous les deux titulaires, Jason Nkelenda (France U17) et Adil Hamdani (U18) n'ont pas connu la victoire avec leur sélection mercredi. Ils devront faire mieux vendredi.

On a connu de meilleurs débuts. Mercredi, deux jeunes de l'OL ont lancé la trêve internationale lors de matchs amicaux. Mais ni Jason Nkelenda (France U17), ni Adil Hamdani (U18), n'ont obtenu la victoire avec les Bleuets. Les deux offensifs lyonnais étaient titulaires pour les affiches contre la Finlande et l'Autriche.

Johan Radet et son groupe ont vécu une rencontre difficile face aux Finlandais. Très rapidement, dès la 3e minute, les Français ont concédé l'ouverture du score. Mais s'ils ont rapidement égalisé par Jules Gosse (1-1, 8e), cela n'a pas duré car sur le coup d'envoi, l'équipe nordique reprenait les devants (2-1, 9e). Après ce démarrage sur les chapeaux de roues, le rythme est retombé. Dans une partie globalement équilibrée, les coéquipiers de Jason Nkelenda (sorti à la 80e) ne sont pas parvenus à revenir. Au contraire, leur rival a assuré la victoire à la 83e par un nouveau but (3-1). Rendez-vous vendredi pour la seconde manche (10 heures).

La France U19 perd aux tirs au but

Dans l'Hexagone, les U18 disputent le Tournoi de Limoges. Pour entamer la compétition, José Alcocer avait choisi de lancer Adil Hamdani dans le 11. Pour l'instant cantonné à la réserve rhodanienne, l'ailier voyait sa formation frapper la première grâce à Mamadou Meité (1-0, 40e). Les Autrichiens, plus menaçants au retour des vestiaires, ont fini par égaliser à la 81e (1-1). Puis par remporter la séance de tirs au but qui départageait les deux sélections (2 à 4).

La France prend donc un point, l'Autriche deux, mais c'est le Japon, vainqueur de l'Ukraine 2 à 1, qui mène la danse après la première journée. Vendredi, les Bleuets défieront les Ukrainiens à 19 heures.