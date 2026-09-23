OL : Adil Hamdani lance la trêve des Lyonnais

Le jeune Lyonnais de 17 ans sera le premier joueur à retrouver le terrain avec sa sélection pendant cette trêve. Adil Hamdani affrontera l'Autriche ce mercredi à Limoges avec l'équipe de France U18.

La trêve internationale débute enfin pour les Lyonnais et Adil Hamdani sera le premier à ouvrir le bal ce mercredi soir. L'ailier portera le maillot de l'équipe de France U18, dirigée par José Alcocer, ce 23 septembre à 19 heures. Un rendez-vous face à l'Autriche, dans le cadre du tournoi de Limoges.

Le footballeur de 17 ans est le seul Gone convoqué dans cette sélection U18. La génération 2009 disputera deux autres rencontres après celle-ci, face à l'Ukraine, le 25 septembre, et face au Japon le 27 septembre. Une expérience courte mais intense donc pour celui qui a délivré une passe décisive ce week-end contre Thonon-Évian (3-2). Il sera de retour un peu moins d'une semaine avant la reprise du National 2 à Jura Dolois le 3 octobre.

Une nouvelle expérience internationale pour Adil Hamdani

L'occasion pour l'attaquant de sortir du cadre de la réserve. Très remarqué pendant la préparation, Adil Hamdani est redescendu avec le groupe Pro 2 ensuite, tout en restant sur les radars de Paulo Fonseca. International depuis les catégories U16, le natif de Paris compte déjà plusieurs capes chez les jeunes. Il avait notamment participé au parcours des U17 lors des qualifications pour l’Euro 2026. Il est sélectionné pour la première fois en U18.