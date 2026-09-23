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Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
Adil Hamdani lors d’OL – FC Saint-Gall (@OetL)

OL : Adil Hamdani lance la trêve des Lyonnais

  • par Enzo Catolino
  • 6 Commentaires

    • Le jeune Lyonnais de 17 ans sera le premier joueur à retrouver le terrain avec sa sélection pendant cette trêve. Adil Hamdani affrontera l'Autriche ce mercredi à Limoges avec l'équipe de France U18.

    La trêve internationale débute enfin pour les Lyonnais et Adil Hamdani sera le premier à ouvrir le bal ce mercredi soir. L'ailier portera le maillot de l'équipe de France U18, dirigée par José Alcocer, ce 23 septembre à 19 heures. Un rendez-vous face à l'Autriche, dans le cadre du tournoi de Limoges.

    Le footballeur de 17 ans est le seul Gone convoqué dans cette sélection U18. La génération 2009 disputera deux autres rencontres après celle-ci, face à l'Ukraine, le 25 septembre, et face au Japon le 27 septembre. Une expérience courte mais intense donc pour celui qui a délivré une passe décisive ce week-end contre Thonon-Évian (3-2). Il sera de retour un peu moins d'une semaine avant la reprise du National 2 à Jura Dolois le 3 octobre.

    Une nouvelle expérience internationale pour Adil Hamdani

    L'occasion pour l'attaquant de sortir du cadre de la réserve. Très remarqué pendant la préparation, Adil Hamdani est redescendu avec le groupe Pro 2 ensuite, tout en restant sur les radars de Paulo Fonseca. International depuis les catégories U16, le natif de Paris compte déjà plusieurs capes chez les jeunes. Il avait notamment participé au parcours des U17 lors des qualifications pour l’Euro 2026. Il est sélectionné pour la première fois en U18.

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    6 commentaires
    1. Avatar
      piedicortedigaggio - mer 23 Sep 26 à 7 h 47

      Il va nous passer sous le nez son 1er contrat. On le sent gros comme une maison.

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      1. Avatar
        lekinslayer - mer 23 Sep 26 à 8 h 10

        C'est pour ça que tant qu'il n'a pas signé il reste en nationale 2 et il perd 1 an. Je suis d'accord avec le club la dessus, ne pas le faire jouer si il ne se projette pas chez nous ça paraît logique

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      2. Avatar
        brad - mer 23 Sep 26 à 8 h 11

        Pourquoi ? tu ne veux pas dire que dans sa tête de 17ans il exige d'être en équipe 1ére ? si non je ne vois pas ce qui l'empêcherait d'être avec nous , titu en réserve , parfois dans le groupe des pros , c'est une suite logique pour un jeune
        qui a du talent mais dont on ne veut pas le griller .
        Merah aussi est jeune et il sait attendre son tour , chaque minutes de jeu le rapproche d'être un élément indispensable surement aussi bien entouré......

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        1. Avatar
          lekinslayer - mer 23 Sep 26 à 8 h 23

          Non c'est le contrat qui pose souci. Le club a fait de gros efforts financiers. Ça suffit pas a sa princesse donc il ne signe pas. Tant qu'il ne signe pas ça paraît logique qu'il ne joue pas

    2. Avatar
      brad - mer 23 Sep 26 à 8 h 38

      lekinslayer.....slt , en tous cas il joue avec la réserve qui a battu Th.Evian ce week-end , tente de rechercher l'info.....
      Faut pas mélanger le sportif et le financier , on est plus au temps des lofts.......

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    3. Juni38
      Juni38 - mer 23 Sep 26 à 8 h 47

      Un entourage à la malick fofana ?
      Il a refusé le contrat pro proposé par l'OL ?

      Signaler

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