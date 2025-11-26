Après sa première apparition avec les professionnels à 16 ans et 10 mois, Adil Hamdani fait partie des joueurs les plus précoces de Ligue 1. Seul un Messin le devance cette saison.

Il aura évidemment le temps de grandir, même ces dernières heures, Adil Hamdani est apparu sous le feu des projecteurs. Il faut dire que le footballeur de 16 ans et 309 jours désormais a franchi quelques barrières en un temps record. Premier groupe pour le déplacement à Auxerre, et de suite, la première apparition chez les professionnels, qui plus est en Ligue 1.

Trois plus jeune joueur de l'OL au XXIe siècle

Lors du 0-0 de l'OL face à l'AJA, l'attaquant est entré en jeu à la 84e minute, remplaçant Adam Karabec. Un premier pas dans l'élite qui lui permet de devenir le huitième plus jeune Lyonnais à être lancé chez les "grands". Il est même le troisième au XXIe siècle, derrière Willem Geubbels (16a 38j) et Rayan Cherki (16a 63j).

Au niveau national aussi, celui qui a disputé deux affiches en National 3 et six matchs en U19 en 2025-2026 connaît un début précoce. En effet, il est le deuxième plus jeune joueur à commencer sa carrière dans l'élite cette saison. Le Messin Brian Madjo fait mieux, ayant joué à 16 ans et 217 jours. Depuis, il a pris part à quatre affiches de L1 avec les Grenats. Tous les autres garçons avaient au moins 17 ans au moment de découvrir le championnat de France