Lille - OL, le gros choc des 16es de finale de la Coupe de France

Des 16 affiches de ce week-end de Coupe de France, le Lille - OL est le principal choc. Sachant qu'il n'y a pour l'instant aucune surprise à noter.

Ces 16es de finale ne laissent pour l'instant pas de place aux petites écuries. Huit rencontres ont eu lieu samedi, et tous les favoris ont gagné. Lorient a par exemple sorti les Hauts Lyonnais, qui n'ont pas démérité (1-3). Idem pour Monaco, Strasbourg, Amiens, Laval et Reims, qui ont dominé des formations évoluant dans des divisions inférieures. Seuls Toulouse (contre Angers) et Troyes, leader de Ligue 2 (à Bastia) ont éliminé des compères de Ligue 1 ou de Ligue 2.

Ce 10e tour de l'édition 2025-2026 se poursuit dimanche, et jusqu'à mardi, avec un gros choc. Le Lille - OL de ce 11 janvier (21 heures) apparaît comme la principale opposition du week-end. Certes, le PSG recevra le Paris FC lundi, et Nantes accueille Nice, mais à Pierre-Mauroy, le quatrième de L1 se mesure au cinquième.

Davantage de surprises ce dimanche ?

Si la dynamique se poursuit, nous pourrions avoir un plateau très relevé en 8es de finale. Mais quelques pièges sont tout de même possibles, comme pour le surprenant premier de Ligue 1, Lens, qui se rend à Sochaux, Rennes à Chantilly et Marseille à Bayeux (mardi).

Reste à savoir si l'Olympique lyonnais fera partie des concurrents toujours en lice pour le tirage au sort mardi prochain. Pour l'instant, nous avons assisté à 100% de qualifications à l'extérieur, les Rhodaniens espèrent donc continuer dans cette voie.