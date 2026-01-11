Actualités
Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
Orel Mangala et Benjamin André lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lille - OL, le gros choc des 16es de finale de la Coupe de France

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Des 16 affiches de ce week-end de Coupe de France, le Lille - OL est le principal choc. Sachant qu'il n'y a pour l'instant aucune surprise à noter.

    Ces 16es de finale ne laissent pour l'instant pas de place aux petites écuries. Huit rencontres ont eu lieu samedi, et tous les favoris ont gagné. Lorient a par exemple sorti les Hauts Lyonnais, qui n'ont pas démérité (1-3). Idem pour Monaco, Strasbourg, Amiens, Laval et Reims, qui ont dominé des formations évoluant dans des divisions inférieures. Seuls Toulouse (contre Angers) et Troyes, leader de Ligue 2 (à Bastia) ont éliminé des compères de Ligue 1 ou de Ligue 2.

    Ce 10e tour de l'édition 2025-2026 se poursuit dimanche, et jusqu'à mardi, avec un gros choc. Le Lille - OL de ce 11 janvier (21 heures) apparaît comme la principale opposition du week-end. Certes, le PSG recevra le Paris FC lundi, et Nantes accueille Nice, mais à Pierre-Mauroy, le quatrième de L1 se mesure au cinquième.

    Davantage de surprises ce dimanche ?

    Si la dynamique se poursuit, nous pourrions avoir un plateau très relevé en 8es de finale. Mais quelques pièges sont tout de même possibles, comme pour le surprenant premier de Ligue 1, Lens, qui se rend à Sochaux, Rennes à Chantilly et Marseille à Bayeux (mardi).

    Reste à savoir si l'Olympique lyonnais fera partie des concurrents toujours en lice pour le tirage au sort mardi prochain. Pour l'instant, nous avons assisté à 100% de qualifications à l'extérieur, les Rhodaniens espèrent donc continuer dans cette voie.

    à lire également
    Olivier Giroud à Lille
    Lille avec de nombreux absents mais de bons arguments contre l'OL
    1 commentaire
    1. j.f.ol
      j.f.ol - dim 11 Jan 26 à 13 h 58

      Faut passer au grand dame de ceux qui voudraient que l'OL se fasse éliminer pour tout mettre sur la L1 🙏

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Lille - OL, le gros choc des 16es de finale de la Coupe de France 13:30
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    CAN : ce sera l'Égypte pour le Sénégal de Moussa Niakhaté (OL) 12:40
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    Saint-Étienne - OL Lyonnes (0-6) : Jonatan Giráldez extatique après la qualification 11:50
    Olivier Giroud à Lille
    Lille avec de nombreux absents mais de bons arguments contre l'OL 11:00
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : Gomes buteur, mais la réserve reprise en fin de match 10:10
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Quelle place doit donner l'OL à la Coupe de France ? 08:40
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l'OL souhaiterait se faire prêter Noham Kamara (PSG) 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Lille - OL : vers un duel très serré ? 07:30
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Lille - OL : premier groupe pour Endrick, Abner absent 10/01/26
    Coupe de France : tirage au sort des 8es lundi pour l'OL Lyonnes 10/01/26
    L'OL Lyonnes évite le piège et s'offre largement Saint-Étienne (0-6) 10/01/26
    Lille - OL : Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau postulent 10/01/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Lille - OL : pour Paulo Fonseca, la "gestion mentale sera primordiale" 10/01/26
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Ruben Kluivert ne tarit pas d'éloges sur Pavel Šulc 10/01/26
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    L'OL Lyonnes avec Wendie Renard et Ada Hegerberg contre Saint-Étienne (match à 15h15) 10/01/26
    Lindsey Horan lors du derby aller entre l'OL et Saint-Etienne
    L'OL Lyonnes invincible contre Saint-Étienne 10/01/26
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    Mercato : pourquoi Endrick a choisi l'OL 10/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut