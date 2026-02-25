Ancien grand nom du rugby français, Olivier Magne va désormais œuvrer du côté de l'OL. L'ancien capitaine du XV de France va intervenir ponctuellement en qualité de préparateur mental.

L'ancien capitaine du XV de France, Olivier Magne, a annoncé mardi sur le réseau social LinkedIn sa nouvelle collaboration avec l'Olympique lyonnais (Ligue 1 de football) en tant que préparateur mental. Une intervention ponctuelle sous la forme de prestations aux côtés de Raphaël Homat, autre préparateur mental qui interviendra aussi à Décines selon nos informations.

"Depuis plusieurs semaines, c'est un nouveau chapitre avec l'OL. C'est avec une immense fierté que je rejoins ce club historique en tant que préparateur mental, spécialisé sur les aspects psychosociaux et l’optimisation de la performance collective et individuelle", a-t-il dit sur son compte.

"Après plusieurs années passées dans l'univers du rugby, entamer cette expérience vers le football représente une opportunité et un défi exceptionnel", a-t-il poursuivi. "C’est la convergence entre mon parcours de terrain, comme joueur, entraîneur et manager, et mes formations universitaires sur les leviers psychologiques de la performance qui guide mon approche aujourd'hui", a ajouté l'ancien joueur âgé de 52 ans, sélectionné à 89 reprises avec le XV de France.

Il a notamment gagné quatre Grands Chelems (1997, 1998, 2002, 2004) et un autre tournoi des Six Nations (2006). Magne s'était reconverti comme entraîneur de rugby à 15 avec notamment en charge les avants de l'équipe de France U20 mais aussi auprès des Espoirs du club de LOU (Top 14). Il a aussi été consultant pour plusieurs médias audiovisuels.