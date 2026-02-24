Actualités
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : Corentin Tolisso égale Maxwel Cornet

    • Auteur de son cinquième but cette saison en Ligue 1, Corentin Tolisso n’a pas permis à l’OL de revenir à hauteur de Strasbourg dimanche. Le capitaine lyonnais a toutefois égalé Maxwel Cornet avec 51 réalisations.

    Il n’a pas encore retrouvé toutes ses capacités physiques. Après avoir manqué quatre matchs entre la fin janvier et début février, Corentin Tolisso retrouve petit à petit ses sensations sur le terrain. Cela n’empêche pas le capitaine d’être décisif. Buteur contre l’OGC Nice il y a deux semaines, il a remis ça dimanche à Strasbourg. Cependant, si le but à Décines avait parfaitement lancé l’OL sur la voie d’un treizième succès, sa cinquième réalisation en Ligue 1 à la Meinau n’a pas permis aux Lyonnais d’espérer revenir dans le match avec une défaite 3-1.

    Caveglia dans le rétroviseur la saison prochaine ?

    Une semaine après avoir atteint la barre symbolique des 50 buts, Corentin Tolisso en est désormais à 51 et cela lui fait gagner quelques places au classement des meilleurs buteurs de l’OL. Laissant derrière lui Florian Maurice et Jean-Pierre Orts, le numéro 8 lyonnais a rejoint Maxwel Cornet à la 21e place. Le top 20 se rapproche, mais il faudra encore empiler quelques buts pour espérer dépasser Alain Caveglia. L’ancien capitaine rhodanien a inscrit 63 buts durant son passage (1996-2000) dans la capitale des Gaules. Treize réalisations difficilement atteignables sur cette fin de saison. Mais qui sait à partir d’août prochain ?

    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 24 Fév 26 à 14 h 23

      63 buts en 5 ans c'est pas terrible , je pensais qu'il en avait mis au moins une centaine.

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mar 24 Fév 26 à 14 h 46

      Coco n'est pas attaquant 😉

      Signaler

