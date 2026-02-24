Actualités
Paulo Fonseca lors d’OM – OL (Photo by Christophe Simon / AFP)

Fonseca (OL) s’en prend à Trump et Infantino

  • par David Hernandez

    • Particulièrement attentif à la situation en Ukraine, Paulo Fonseca ne mâche pas ses mots au moment de parler de Gianni Infantino, président de la FIFA, et de Donald Trump, président des États-Unis.

    En ce 24 février 2022, la guerre éclatait de plus belle en Ukraine avec des bombardements russes et une "opération commando" lancée par Vladimir Poutine. Quatre ans plus tard, le conflit n’est toujours pas réglé et semble très loin de l’être. Une situation que regrette Paulo Fonseca. Marié à une Ukrainienne et ayant entraîné pendant trois ans au Shakhtar Donetsk, l’entraîneur de l’OL continue de suivre l’actualité morbide qui se passe dans l’Europe de l’Est. Comme il l’a déclaré à Olympique-et-Lyonnais, il "n’oublie pas", même s’il apprend à vivre avec.

    Toutefois, difficile pour le Portugais de voir que rien ne bouge, encore moins avec certaines postures de dirigeants. Qu’ils soient politiques ou non. En plus de l’interview exclusive qu’il nous a accordée, Paulo Fonseca est allé un peu plus loin dans sa réflexion chez nos confrères de L'Équipe, n’hésitant pas à tacler Gianni Infantino, le président de la FIFA. "Le président Infantino pense que la Russie doit participer à nouveau aux compétitions européennes ? Le pays qui est envahi ne peut pas disputer les compétitions européennes chez lui et la Russie pourrait ? Pour moi, c'est inacceptable."

    "J'ai ressenti de la honte"

    Estimant qu'Infantino "regarde les intérêts économiques et oublie les gens", l’entraîneur de l’OL n’hésite pas à faire un parallèle avec Donald Trump. Deux personnages qui échangent beaucoup ces derniers mois avec l’organisation de la Coupe du monde 2026 cet été. "La position du président américain a été d'oublier, d'ignorer les plus défavorisés, les plus faibles, et d'être du côté de ses intérêts économiques. Le président américain n'a pas pensé aux personnes. Il a pensé à l'argent. Je ne sais pas si le football est le meilleur moyen de protester contre ça, mais il y a des choses qui sont inacceptables pour moi."

    Alors quand Gianni Infantino a remis le prix de la paix de la FIFA à Donald Trump, Paulo Fonseca, comme de très nombreux Ukrainiens, a ressenti de "la honte. C'est tellement triste, le football ne mérite pas ça."

