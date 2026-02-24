Actualités
    • En trompant Dominik Greif d’une frappe contrée par Tanner Tessmann à la 52e minute du match Strasbourg - OL (3-1), Diego Moreira est devenu le 87ᵉ ancien joueur à marquer contre le club lyonnais en compétition officielle.

    Diego Moreira, joueur de l'Olympique lyonnais lors de la saison 2022-2023, en a fait voir de toutes les couleurs à ses anciens coéquipiers lors de la victoire du RC Strasbourg face à l'OL (3-1). Auteur de l'un de ses matchs référence cette saison, l'ailier belge de 21 ans a délivré une superbe passe décisive dans le dos de la défense lyonnaise (1-0 37e). Il s'est ensuite mis dans la peau du buteur en seconde période. Esseulé à plus de 30 mètres, il a déclenché une frappe, contrée par Tanner Tessmann, qui a trompé la vigilance de Dominik Greif (2-0 52e).

    L’ailier belge rejoint une liste déjà bien fournie

    En inscrivant ce but du 2-0, synonyme du but du break, Diego Moreira a rejoint les rangs des 86 joueurs ayant porté le maillot rouge et bleu et marqué face à l'OL. Parmi eux, Clément Grenier, buteur avec le Stade Rennais le 9 janvier 2021 (2-2). Hatem Ben Arfa, lui aussi buteur avec le Stade Rennais le 5 décembre 2018 au Groupama Stadium (0-2). Sans oublier le lauréat du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, qui a trouvé le chemin des filets à trois reprises avec le Real Madrid contre l’OL en 2011.

    Après le coup de sifflet final, Diego Moreira, visiblement revanchard, s'est également illustré avec une déclaration pour le moins surprenante qui a fait réagir sur les réseaux sociaux : "Là-bas, on m’appelait agent 007 (en référence à ses sept matchs joués en Ligue 1, zéro but et zéro passe décisive), mais ici, j’ai marqué", a-t-il déclaré, le trophée d’homme du match à la main.

