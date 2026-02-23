Actualités
Pavel Sulc lors de Strasbourg - OL
Pavel Sulc lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Strasbourg - OL (3-1) : Sulc touché derrière la cuisse

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Sorti avant la demi-heure de jeu à Strasbourg, Pavel Sulc pourrait bien manquer plusieurs matchs. L’attaquant tchèque souffre d’un problème musculaire derrière la cuisse.

    À l’heure où tout le monde espère pouvoir voir un OL au complet, les mauvaises nouvelles s’enchaînent week-end après week-end. À Strasbourg, Paulo Fonseca a pu compter sur les retours de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Cependant, l’entraîneur lyonnais a eu la mauvaise surprise de voir Pavel Sulc demander rapidement le changement. Après un premier contact à la cheville en début de match, le Tchèque s’est effondré par deux fois sur la pelouse de la Meinau. Malgré l’intervention du staff médical, le numéro 10 n’a pas eu d’autre choix que de laisser sa place à Noah Nartey dès la 27e minute de jeu.

    Un calendrier chargé en mars pour l'OL...

    Meilleur buteur du club, Pavel Sulc pourrait bien manquer plusieurs matchs. Après la défaite (3-1) en Alsace, Fonseca ne savait "pas la gravité de la blessure. On verra demain (ce lundi) après des examens. Mais il s’agit d’un problème musculaire à l’arrière de la cuisse." Il avait déjà connu pareil pépin physique à l’ischio durant l’automne, ce qui lui avait fait manquer la trêve internationale avec la Tchéquie et le match contre le PSG. Vu la cadence du calendrier de l’OL en mars, cela reviendrait à bien plus que trois matchs…

    à lire également
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Abner après Strasbourg - OL (3-1) : "On a été trop passifs"
    1 commentaire
    1. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - lun 23 Fév 26 à 8 h 38

      C'est une sacrée perte quand même.
      Ne serait ce qu'au niveau de l'état d'esprit.
      On l'a vu hier, il se bat sur tous les ballons et revient même défendre. Il suit les actions.

      Espérons que Yaremchuk prenne le relais avec brio. Il a l'air d'avoir des atouts dans sa poche. Avec le retour dailiers percutants ça peut le faire

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de Strasbourg - OL
    Strasbourg - OL (3-1) : Sulc touché derrière la cuisse 08:00
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Abner après Strasbourg - OL (3-1) : "On a été trop passifs" 07:30
    Strasbourg - OL (3-1) : le constat implacable de Corentin Tolisso 22/02/26
    Strasbourg - OL (3-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 22/02/26
    La série de l'OL a pris fin à Strasbourg, des Lyonnais dépassés (3-1) 22/02/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Strasbourg - OL : Ruben Kluivert retrouve le 11, Tessmann plutôt que Nartey 22/02/26
    Strasbourg - OL : les Lyonnais face au poison Joaquín Panichelli 22/02/26
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg - OL Lyonnes se jouera le 24 mars 22/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
    OL Lyonnes - D1 : Tabitha Chawinga se rapproche au classement des buteuses 22/02/26
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    OL : Endrick déteste la célébrité 22/02/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL : Pavel Šulc, plus qu'un bon camarade 22/02/26
    Diego Moreira lors d'OM - OL
    OL : Pierre Sage aurait aimé avoir plus de temps avec Diego Moreira 22/02/26
    Melchie Dumornay face à Megan Rapinoe lors d'Etats-Unis - Haïti en juillet 2022
    OL Lyonnes : Christiane Endler et Melchie Dumornay s'absenteront également 22/02/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : deux Parisiens suspendus pour ce match 22/02/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OM - OL Lyonnes (2-6) : Jonatan Giráldez insatisfait du contenu 22/02/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    OL : à trois ou quatre derrière face à Strasbourg ? 22/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : Strasbourg, OM, Lens... Enchaînement de choix pour une équipe ambitieuse 22/02/26
    Corentin Tolisso (OL)
    Strasbourg - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 22/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut