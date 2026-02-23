Strasbourg - OL (3-1) : Sulc touché derrière la cuisse

Sorti avant la demi-heure de jeu à Strasbourg, Pavel Sulc pourrait bien manquer plusieurs matchs. L’attaquant tchèque souffre d’un problème musculaire derrière la cuisse.

À l’heure où tout le monde espère pouvoir voir un OL au complet, les mauvaises nouvelles s’enchaînent week-end après week-end. À Strasbourg, Paulo Fonseca a pu compter sur les retours de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Cependant, l’entraîneur lyonnais a eu la mauvaise surprise de voir Pavel Sulc demander rapidement le changement. Après un premier contact à la cheville en début de match, le Tchèque s’est effondré par deux fois sur la pelouse de la Meinau. Malgré l’intervention du staff médical, le numéro 10 n’a pas eu d’autre choix que de laisser sa place à Noah Nartey dès la 27e minute de jeu.

Un calendrier chargé en mars pour l'OL...

Meilleur buteur du club, Pavel Sulc pourrait bien manquer plusieurs matchs. Après la défaite (3-1) en Alsace, Fonseca ne savait "pas la gravité de la blessure. On verra demain (ce lundi) après des examens. Mais il s’agit d’un problème musculaire à l’arrière de la cuisse." Il avait déjà connu pareil pépin physique à l’ischio durant l’automne, ce qui lui avait fait manquer la trêve internationale avec la Tchéquie et le match contre le PSG. Vu la cadence du calendrier de l’OL en mars, cela reviendrait à bien plus que trois matchs…