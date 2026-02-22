Actualités
Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
Abner face à Kebbal lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Paris FC : deux Parisiens suspendus pour ce match

    • Le 8 mars prochain, l'OL recevra le Paris FC (20h45). Deux joueurs parisiens, dont Ilan Kebbal, seront suspendus pour une accumulation de cartons jaunes.

    Ce dimanche à Strasbourg (20h45), Clinton Mata sera en sursis. Comme c'est le cas depuis plusieurs matchs, le défenseur doit se méfier du moindre avertissement, qui lui vaudrait une rencontre de suspension. Il pourrait notamment manquer la réception de Lens en quarts de finale de la Coupe de France. Un choc qui arrive juste avant la réception du Paris FC le 8 mars (20h45).

    Côté parisien, on sait déjà que deux éléments, deux titulaires, seront absents pour ce duel. Et pas des moindres, puisque parmi eux, nous retrouvons Ilan Kebbal. L'ailier est le principal fer de lance de l'attaque francilienne. On se souvient qu'il avait fait très mal aux Lyonnais lors de l'aller, inscrivant le deuxième but et offrant une passe décisive sur l'égalisation à 3-3.

    Le PFC avec un nouveau coach sur le banc ?

    L'international algérien (quatre capes) a écopé de cinq cartons jaunes depuis le début de la saison. Le dernier samedi à Toulouse (1-1). Son compère de la défense, Otavio, dont le rendement n'est pas tout à fait en adéquation avec le montant de son transfert, sera lui aussi absent. Déjà suspendu suite à une exclusion en septembre 2025, il a depuis reçu six "biscottes" en Ligue 1 et en Coupe de France. Après avoir fait sauter son sursis, le voilà encore puni.

    Le PFC s'apprête d'ailleurs à changer d'entraîneur. Stéphane Gilli a été remercié après le duel contre le Téfécé. Sur le banc contre l'OL, nous pourrions voir Antoine Kombouaré. Le Kanak est pressenti pour un énième retour dans une équipe en difficulté (14e provisoire).

