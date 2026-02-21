Actualités
Diego Moreira buteur avec Strasbourg
Diego Moreira buteur avec Strasbourg (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Que donne Strasbourg à domicile avant de recevoir l'OL ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Souvent vendue comme une forteresse difficilement prenable, la Meinau réussit un peu moins à Strasbourg dernièrement. Néanmoins, y gagner n'est pas donné à tout le monde.

    La saison passée, Strasbourg avait perdu à deux reprises en dix-sept matchs de Ligue 1 à la Meinau. En 2025-2026, le compteur affiche déjà trois revers. Les Alsaciens ont toutefois gagné à six reprises, pour un nul. Ce qui les classe au 12e rang de la hiérarchie des équipes à domicile, bien que tous les clubs n'aient pas disputé le même nombre de rencontres.

    L'OL, qui affrontera les Strasbourgeois dimanche soir (20h45), sait qu'il n'est donc pas impossible de l'emporter dans ce stade. Mais attention, car ce n'est pas donné à tout le monde. Les trois formations ayant battu le Racing à domicile sont, dans cet ordre, Marseille (26 septembre), Brest (30 novembre) et le PSG (1-2, 1er février), toujours sur un score similaire (1-2).

    L'OL, 3e meilleure équipe à l'extérieur

    D'un autre côté, l'Olympique lyonnais sait s'imposer loin de ses bases. Il est la troisième meilleure formation du championnat avec cinq succès en onze déplacements. Les hommes de Paulo Fonseca restent d'ailleurs sur cinq victoires de suite à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés à Monaco et Lille notamment. Mais ce voyage à Strasbourg devrait être un test d'un autre calibre.

    1 commentaire
    1. Bioman
      Bioman - sam 21 Fév 26 à 17 h 36

      Avec le résultat d'hier, je me dis que l'OL a 2 matchs pour sécuriser cette 3 eme place...2 victoires et l'OM sera à la cave ...et j'ai envie que le club en profite ...
      sécuriser la 3 eme place c'est pouvoir se projeter sur ce qu'il se passe devant !

      Signaler

