Strasbourg - OL, "pas un match décisif pour le podium"

Actuellement troisième du championnat, l'OL va enchaîner deux déplacements à Strasbourg puis à Marseille. Deux équipes dans la course à l'Europe, mais Paulo Fonseca ne veut pas y voir un tournant.
Gagner pour arriver dans les meilleures dispositions à Marseille le 1er mars. En attendant de penser au choc des Olympiques, l'OL a un autre déplacement périlleux à gérer ce dimanche (20h45). En déplacement à Strasbourg, les joueurs lyonnais ont l'opportunité d'égaler le record du club en termes de victoires consécutives. Il faudra pour cela ramener les trois points d'Alsace. Mais plus que le record, Paulo Fonseca et ses ouailles veulent avant tout poursuivre une série qui leur a permis de grimper sur le podium. Une troisième place sur laquelle les Lyonnais sont bien installés depuis deux journées.
Pas un tournant mais...
Après avoir pris trois points d'avance sur l'OM suite à la victoire à Nantes, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont accentué leur avance avec un matelas de cinq unités désormais. Entre Strasbourg et Marseille une semaine plus tard, l'OL peut faire un très gros coup au classement s'il gère bien ces déplacements. Cela pourrait être un tournant pour beaucoup, pas pour Paulo Fonseca. "Ces deux matchs ne seront pas décisifs en ce moment. Ce sont des matchs importants. Nous pouvons penser par exemple à la différence avec Strasbourg. Nous avons 14 points, qui sont 15 en ce moment. Si nous gagnons dimanche, je pense que c'est une différence que Strasbourg aura du mal à combler. Ce sera un match peut-être plus décisif pour Strasbourg que pour nous en ce moment."
Pourtant, en gagnant dimanche, l'OL pourrait arriver avec le plein d'ambition à Marseille et pourrait prendre huit points d'avance sur l'OM. Tout sauf négligeable...
Le tournant ça sera l'OM je pense...si on gagne la bas, on pourra viser le top 3 en fin de saison avec un peu de marge. Sinon ça va batailler sec pour le top 4/5 ! Il va encore se passer beaucoup de choses avant le Lyon-Lens de la dernière journée...
Le focus Lyon-Lens, évidemment que c'est savoureux, mais franchement c'est un truc qui, historiquement est parlant pour les supporters, mais moi j'y réfléchirai peut-être a 3 matchs avant la fin du championnat...
Match difficile, ils le seront absolument tous à partir de maintenant, et ça va être de pire en pire, surtout quand la coupe d'Europe et la coupe de France vont revenir nous offrir deux matchs par semaine.
Oh, et histoire de nous porter chance: je pense qu'on ne va pas gagner le match.
Il a un peu raison dans le sens où on sera toujours 3ème lundi et ce sera le cas tant que l'on aura plus de 3 points d'avance sur Marseille. Ca retire pas mal de pression pour le groupe qui reste jeune
Mathématiquement parlant, avec nos 5 points d'avance sur notre poursuivant direct , ce n'est pas à proprement parlé un match décisif, mais si l'on considère notre déplacement suivant à Marseille, il serait bon de le considérer comme tel.
Mieux vaut se présenter à Marseille avec 5 points d'avance que 3...
Après ça dépend pas mal du résultat de ce soir à 23 h00 ...
Exact.
Que 2 si on perd.