Strasbourg - OL, "pas un match décisif pour le podium"

Actuellement troisième du championnat, l'OL va enchaîner deux déplacements à Strasbourg puis à Marseille. Deux équipes dans la course à l'Europe, mais Paulo Fonseca ne veut pas y voir un tournant.

Gagner pour arriver dans les meilleures dispositions à Marseille le 1er mars. En attendant de penser au choc des Olympiques, l'OL a un autre déplacement périlleux à gérer ce dimanche (20h45). En déplacement à Strasbourg, les joueurs lyonnais ont l'opportunité d'égaler le record du club en termes de victoires consécutives. Il faudra pour cela ramener les trois points d'Alsace. Mais plus que le record, Paulo Fonseca et ses ouailles veulent avant tout poursuivre une série qui leur a permis de grimper sur le podium. Une troisième place sur laquelle les Lyonnais sont bien installés depuis deux journées.

Pas un tournant mais...

Après avoir pris trois points d'avance sur l'OM suite à la victoire à Nantes, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont accentué leur avance avec un matelas de cinq unités désormais. Entre Strasbourg et Marseille une semaine plus tard, l'OL peut faire un très gros coup au classement s'il gère bien ces déplacements. Cela pourrait être un tournant pour beaucoup, pas pour Paulo Fonseca. "Ces deux matchs ne seront pas décisifs en ce moment. Ce sont des matchs importants. Nous pouvons penser par exemple à la différence avec Strasbourg. Nous avons 14 points, qui sont 15 en ce moment. Si nous gagnons dimanche, je pense que c'est une différence que Strasbourg aura du mal à combler. Ce sera un match peut-être plus décisif pour Strasbourg que pour nous en ce moment."

Pourtant, en gagnant dimanche, l'OL pourrait arriver avec le plein d'ambition à Marseille et pourrait prendre huit points d'avance sur l'OM. Tout sauf négligeable...