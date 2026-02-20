Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : les joueuses et le staff ont été vaccinés pour la finale de la Coupe LFFP

  • par David Hernandez

    • Qualifiées pour la finale de la Coupe LFFP, les joueuses d’OL Lyonnes ont dû faire un vaccin en vue du déplacement en Côte d’Ivoire. Elles ont été vaccinées durant la semaine, afin d’éviter certaines complications pour Marseille.

    La délocalisation de la première finale de la Coupe LFFP fait couler beaucoup d’encre depuis une semaine. Avec la qualification d’OL Lyonnes, l’aspect logistique a forcément pris le dessus, même si le choc contre le PSG n’est que le 14 mars. Néanmoins, cela entraîne quelques anticipations pour être fin prêtes pour le déplacement à Abidjan. Les supporters lyonnais, mais aussi parisiens, ont annoncé leur intention de ne pas se rendre en Afrique. Pour une question de coût, de rejet de la délocalisation, mais aussi médicale. En effet, pour se rendre en Côte d’Ivoire, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire.

    "Éviter les effets secondaires pour la joueuse"

    Devant se faire une dizaine de jours avant l’entrée au pays, le vaccin a donc poussé le staff d’OL Lyonnes à anticiper. Avec la trêve internationale dès lundi, impossible d’attendre la date limite. En ce sens, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais de la part de Jonatan Giráldez, les joueuses ont reçu leur vaccin en début de semaine. Une façon "d’éviter tout effet secondaire" pouvant avoir une incidence sur le sportif avant le déplacement à Marseille ce samedi. Le coach espagnol a fait de son côté le vaccin jeudi et a "toujours une petite douleur au bras, mais le staff médical et le doc (Jad Dbouk) ont fait un super travail." Désormais à jour, les coéquipières d'Ada Hegerberg ont un souci en moins dans cette préparation de la finale de la Coupe LFFP.

    à lire également
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Strasbourg - OL : Fonseca ne veut pas entendre parler du record

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les joueuses et le staff ont été vaccinés pour la finale de la Coupe LFFP 15:15
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Strasbourg - OL : Fonseca ne veut pas entendre parler du record 14:25
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Strasbourg - OL : Hateboer et Moreira ne feront pas le déplacement 13:35
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 12:30
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL : Kluivert, Moreira et Tagliafico ont fait leur retour à l'entraînement 11:45
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : six matchs en dix-neuf jours en mars 11:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 10:15
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Mercato : prêté par l’OL, Caleta-Car "aimerait continuer" à la Real Sociedad 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Moins de talent, mais plus de gnaque… la recette gagnante de l’OL 08:45
    Abner lors d'OL - Lille
    Ligue Europa : quelle tendance pour les adversaires potentiels de l’OL ? 08:00
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Ligue des champions : ce sera Wolfsburg pour OL Lyonnes en quarts 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 - Discipline : pourquoi Maitland-Niles et Abner ne sont pas en sursis 19/02/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Troisième OM - OL Lyonnes en moins d'un mois 19/02/26
    OL Lyonnes : pas de changement pour la Coupe de France 2027 19/02/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus 19/02/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes" 19/02/26
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 19/02/26
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 19/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut