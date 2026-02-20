Qualifiées pour la finale de la Coupe LFFP, les joueuses d’OL Lyonnes ont dû faire un vaccin en vue du déplacement en Côte d’Ivoire. Elles ont été vaccinées durant la semaine, afin d’éviter certaines complications pour Marseille.

La délocalisation de la première finale de la Coupe LFFP fait couler beaucoup d’encre depuis une semaine. Avec la qualification d’OL Lyonnes, l’aspect logistique a forcément pris le dessus, même si le choc contre le PSG n’est que le 14 mars. Néanmoins, cela entraîne quelques anticipations pour être fin prêtes pour le déplacement à Abidjan. Les supporters lyonnais, mais aussi parisiens, ont annoncé leur intention de ne pas se rendre en Afrique. Pour une question de coût, de rejet de la délocalisation, mais aussi médicale. En effet, pour se rendre en Côte d’Ivoire, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire.

"Éviter les effets secondaires pour la joueuse"

Devant se faire une dizaine de jours avant l’entrée au pays, le vaccin a donc poussé le staff d’OL Lyonnes à anticiper. Avec la trêve internationale dès lundi, impossible d’attendre la date limite. En ce sens, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais de la part de Jonatan Giráldez, les joueuses ont reçu leur vaccin en début de semaine. Une façon "d’éviter tout effet secondaire" pouvant avoir une incidence sur le sportif avant le déplacement à Marseille ce samedi. Le coach espagnol a fait de son côté le vaccin jeudi et a "toujours une petite douleur au bras, mais le staff médical et le doc (Jad Dbouk) ont fait un super travail." Désormais à jour, les coéquipières d'Ada Hegerberg ont un souci en moins dans cette préparation de la finale de la Coupe LFFP.