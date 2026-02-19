OL Lyonnes : pas de changement pour la Coupe de France 2027

Comme cette saison, OL Lyonnes entrera en Coupe de France en 16es de finale en 2027. Première manche le week-end du 9-10 janvier.

Quart-de-finaliste en 2026, OL Lyonnes espère aller au bout de la Coupe de France. Ce qui serait une première depuis 2023. Pour cela, il devra éliminer Le Havre, à domicile, le 18 mars prochain (15 heures). En attendant cette échéance, la Fédération française de football a communiqué sur les dates de la prochaine saison.

Finale le 22 ou 23 mai 2027

On apprend ainsi que le championnat reprendra le week-end du 5 septembre 2026. La Coupe LFFP, elle, sera de retour le 17 février 2027, pour les quarts de finale, si les Lyonnaises se qualifient bien pour la Ligue des champions. Quant à la Coupe de France, elle sera au programme des coéquipières d'Alice Sombath à compter du 9-10 janvier 2027.

Comme cette année, les Rhodaniennes entreront en piste en 16es de finale. Ce sera le premier match de 2027 pour le groupe, qui sortira de la trêve hivernale. À noter que la finale se disputera le samedi 22 ou le dimanche 23 mai 2027. Mais OL Lyonnes aura largement le temps de s'y pencher le moment voulu.