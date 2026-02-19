L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir

Pas concerné par les barrages de la Ligue Europa, l'OL aura tout de même un œil sur la première manche. Son adversaire en 8es se cache parmi quatre équipes.

Il a bien fait de s'épargner cette charge supplémentaire. En leader de la phase de classement, l'OL observera les barrages de la Ligue Europa de loin. Ce jeudi et le 26 février prochain, les équipes classées de la 9e à la 24e place s'affrontent pour rejoindre les 8es de finale.

L'Olympique lyonnais a déjà validé son ticket, et ce n'est pas plus mal pour les organismes rhodaniens. Ils peuvent ainsi préparer sereinement leurs déplacements à Strasbourg puis à Marseille lors des deux week-ends à venir. Mais Paulo Fonseca et son groupe auront tout de même un œil sur les matchs des "16es de finale".

Tirage au sort le 27 février

Car son adversaire se cache parmi eux, plus précisément entre Lille et l'Étoile rouge, ou encore entre le PAOK et le Celta Vigo. Corentin Tolisso et ses coéquipiers affronteront au mois de mars (les 12 et 19) le vainqueur de l'une de ces deux confrontations. Réponse définitive le 27 février, lors du tirage au sort complet de la phase à élimination directe.