OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection

  • par Gwendal Chabas

    • Le groupe d'OL Lyonnes sera très restreint après le match de samedi à Marseille. De nombreuses joueuses, dont Micah, Tarciane et Nelhage, rejoindront leur sélection respective.

    Environ 350 supporters ont assisté à l'entraînement d'OL Lyonnes mercredi matin. Un bon moyen de communier avec son public, à quelques semaines d'entamer les échéances importantes avec le retour de la Ligue des champions. Mais avant cela, il faudra gérer la trêve internationale. Le groupe de Jonatan Giráldez sera donc très réduit lors des jours à venir.

    Korbin Shrader, Wendie Renard, ou encore Féerine Belhadj vont rester à Décines, tout comme Ashley Lawrence, non retenue par le Canada pour la SheBelieves Cup. Mais les autres s'en iront porter le maillot de leur sélection. Ce sera notamment le cas pour Teagan Micah, qui représentera l'Australie.

    Micah à la Coupe d'Asie

    Les Matildas, menées par l'ex-Rhodanien Joe Montemurro, participeront à la Coupe d'Asie au début du mois de mars. En phase de groupes, elles affronteront les Philippines (01/03), l'Iran (05/03) et la Corée du Sud (08/03). Elles joueront à domicile et ambitionnent un grand parcours. Pour atteindre les quarts de finale, il faudra terminer à l'une des deux premières places de la poule, ou parmi les meilleurs troisièmes.

    Rien d'insurmontable a priori pour les Australiennes. En revanche, pour OL Lyonnes, cela signifie que sa gardienne sera absente pendant un moment. Le tournoi se termine le 21 mars. Sachant qu'elle est écartée des terrains depuis début février pour une commotion cérébrale. Mais Féerine Belhadj a largement donné satisfaction jusqu'à présent, palliant aussi le forfait de Christiane Endler.

    Les jeunes internationales A s'affirment

    En plus de Teagan Micah, le staff lyonnais verra partir Elma Junttila Nelhage et Tarciane. La Suédoise disputera les qualifications à la Coupe du monde 2027. Deux rencontres à l'extérieur, en Italie (03/03) et en Serbie (07/03). La Brésilienne, elle, se mesurera au Costa Rica (28/02), au Venezuela (04/03) et au Mexique (08/03) au cours d'affiches amicales.

    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection
