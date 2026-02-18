OL Lyonnes : Fathallah et trois Fenottes avec les U19 françaises

Présente à l'entraînement avec Romane Rafalski, Maïssa Fathallah va quitter l'OL Lyonnes le temps de la trêve internationale. Avec sa partenaire ainsi que deux autres Fenottes, la défenseuse va rejoindre l'équipe de France U19 pour un tournoi en Espagne.

Cette saison, Maïssa Fathallah a signé son premier contrat professionnel, a joué ses premières minutes avec OL Lyonnes avant de connaitre sa première titularisation il y a deux semaines contre l'OM. Une ascension express pour la jeune défenseuse qui casse les barrières les unes après les autres. Pour preuve, après avoir disputé la Coupe du monde U17 au début de la saison, Fathallah évolue avec des joueuses de deux ans ses aînées en équipe de France. Pour cette trêve internationale, la Lyonnaise sera l'une des deux joueuses nées en 2009 présentes dans la liste de Philippe Joly pour un tournoi amical en Espagne.

Un stage et deux amicaux au programme

Maïssa Fathallah ne sera pas la seule joueuse d'OL Lyonnes puisqu’on retrouve Romane Rafalski, qui a joué quelques minutes en pros, Alexane Lambert qui était dans le groupe pour le déplacement au PSG, mais aussi Océane Moreau Tranchant. Les quatre Fenottes et le reste du groupe des U19 françaises prendront la direction d’Alicante pour un stage et deux matchs amicaux contre l’Italie le mardi 3 mars et la Norvège, le vendredi 6 mars.