Actualités
Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

OL Lyonnes : Fathallah et trois Fenottes avec les U19 françaises

  • par David Hernandez

    • Présente à l'entraînement avec Romane Rafalski, Maïssa Fathallah va quitter l'OL Lyonnes le temps de la trêve internationale. Avec sa partenaire ainsi que deux autres Fenottes, la défenseuse va rejoindre l'équipe de France U19 pour un tournoi en Espagne.

    Cette saison, Maïssa Fathallah a signé son premier contrat professionnel, a joué ses premières minutes avec OL Lyonnes avant de connaitre sa première titularisation il y a deux semaines contre l'OM. Une ascension express pour la jeune défenseuse qui casse les barrières les unes après les autres. Pour preuve, après avoir disputé la Coupe du monde U17 au début de la saison, Fathallah évolue avec des joueuses de deux ans ses aînées en équipe de France. Pour cette trêve internationale, la Lyonnaise sera l'une des deux joueuses nées en 2009 présentes dans la liste de Philippe Joly pour un tournoi amical en Espagne.

    Un stage et deux amicaux au programme

    Maïssa Fathallah ne sera pas la seule joueuse d'OL Lyonnes puisqu’on retrouve Romane Rafalski, qui a joué quelques minutes en pros, Alexane Lambert qui était dans le groupe pour le déplacement au PSG, mais aussi Océane Moreau Tranchant. Les quatre Fenottes et le reste du groupe des U19 françaises prendront la direction d’Alicante pour un stage et deux matchs amicaux contre l’Italie le mardi 3 mars et la Norvège, le vendredi 6 mars.

    à lire également
    Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
    OL Lyonnes : Sombath bien présente à l’entraînement

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois Fenottes avec les U19 françaises 13:40
    Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
    OL Lyonnes : Sombath bien présente à l’entraînement 12:50
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL reste en tête de sa poule 11:45
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    Damaris quittera aussi OL Lyonnes durant la trêve internationale 11:00
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    L’OL, une équipe qui gagne petit pour rêver plus grand 10:15
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue 1 : le podium, une formalité statistique pour l’OL ? 09:30
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce mercredi (11h15) 08:45
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : Fonseca, un coach de possession aux vertus défensives 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : plusieurs joueuses bientôt en sélection 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" spécial Fonseca en podcast  17/02/26
    Vicki Becho lors de France - Panama.
    France U23 : les Bleuettes avec Vicki Becho et Inès Benyahia (OL Lyonnes) 17/02/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    France : Bacha et Sombath (OL Lyonnes) "en observation" 17/02/26
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    L'OL grimpe au classement UEFA 17/02/26
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Ligue 1 : Dominik Greif signe un 9e clean sheet 17/02/26
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    France : Bacha, Sombath, Diani et Katoto (OL Lyonnes) retenues par Bonadei 17/02/26
    Coupe LFFP : le Kop Fenottes 69 boycotte lui aussi OL Lyonnes - PSG 17/02/26
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    Équipe de France : Alexandre Lacazette pousse la candidature de Corentin Tolisso (OL) 17/02/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : nouveau succès pour la réserve, qui reste en tête 17/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut