L’OL, une équipe qui gagne petit pour rêver plus grand

Troisième de Ligue 1, l’OL reste sur quatorze victoires de suite. Des victoires acquises parfois dans la douleur et très souvent sur la plus petite des marges.

Le record de 2006 va-t-il être égalé dimanche avant de tomber une semaine plus tard ? C’est la question qui se pose à Lyon depuis la victoire contre Nice dimanche dernier. En déplacement à la Meinau dans quelques jours, les joueurs de Paulo Fonseca ont l’occasion d’égaler cette série de 14 victoires consécutives acquises lors du grand OL des années 2000. Le matériel n’était pas le même. Cela rendrait encore un peu plus historique le travail réalisé par Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Depuis le 11 décembre et ce premier succès contre Go Ahead Eagles qui a lancé la série, tout ne fut pas facile. On a encore en tête ce déplacement à Nantes ou encore la réception de Lille une semaine auparavant.

Un tiers des victoires par un but d'écart

Des succès acquis grâce à une très grosse solidité défensive puisque la moitié des victoires l’ont été avec un clean-sheet à la clé (7 sur 13). De quoi renforcer le constat de Nicolas Puydebois qui estime que cet OL sous Paulo Fonseca "cherche d’abord à ne pas encaisser de but, avant d’aller en marquer". Sur treize de ces victoires, il est vrai que sept l’ont également été avec un seul but d’écart. Un constat que l’on peut étirer sur le reste de la saison avec douze succès sur trente-trois matchs joués. Soit près d’un tiers. Mais comme on dit souvent, les attaques font gagner les matchs et la défense des titres. Paulo Fonseca a peut-être compris ce qui était aujourd’hui le plus important pour ramener l’OL en haut.