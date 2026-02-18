Actualités
Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
Korbin Albert (OL Lyonnes) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce mercredi (11h15)

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En amont du déplacement à Marseille pour le dernier match avant la trêve internationale, OL Lyonnes ouvre son entraînement à ses supporters ce mercredi. Rendez-vous à 11h15 au centre d’entraînement de Décines.

    Les supporters de l’OL auraient certainement aimé connaitre pareil petit cadeau, mais les vacances scolaires n’auront pas permis l’ouverture d’un entraînement au public. Pour les fans de Wendie Renard et compagnie, ce rendez-vous est un peu moins rare depuis le début de la saison. Pour la quatrième fois, OL Lyonnes ouvre sa séance d’entraînement à ses supporters ce mercredi en fin de matinée. À partir de 11h45, il sera possible de suivre la préparation du match contre l’OM, samedi.

    Trois semaines sans match à Décines

    Qualifiées pour la finale de la Coupe LFFP et leaders sans trembler en Première Ligue, les Fenottes pourront profiter du soutien de leurs supporters avant une longue période. Après le déplacement à Marseille s’ouvrira la première trêve internationale de 2026. Les joueuses de Jonatan Giráldez ne seront de retour à Décines que le mercredi 11 mars pour la réception du Havre, avant la finale à Abidjan contre le PSG,  qui se jouera sans les groupes de supporters lyonnais.

    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - mer 18 Fév 26 à 9 h 00

      L'inside Dijon - OL Lyonnes en attendant le match de samedi... 🤗
      https://www.youtube.com/watch?v=8p6p2tFUAus

      Signaler

