Capitaine dans les faits de Strasbourg, Emanuel Emegha joue très, très peu cette saison. Il sera encore blessé pour accueillir l'OL dimanche (20h45).
Quelle tournure prend la saison d'Emanuel Emegha ? Son transfert acté pour Chelsea l'été prochain a creusé encore un peu plus le fossé entre lui et une partie des supporters de Strasbourg. Depuis, l'avant-centre multiplie les séjours à l'infirmerie. Sa cuisse notamment, l'empêche de jouer depuis le 30 novembre.
Il a même rechuté, alors qu'il tentait de revenir, victime d'une déchirure. L'attaquant sera a priori sur le flanc jusqu'en avril. Il a disputé seulement 11 rencontres sur cet exercice pour 7 buts. Comme à l'aller (2-1), le Néerlandais sera absent de l'opposition entre Strasbourgeois et Lyonnais dimanche (20h45).
Seule absence majeure à signaler
Mais l'absence du capitaine officiel du RCSA sera largement compensée par la présence de Joaquín Panichelli. L'Argentin, déjà auteur de 12 réalisations en Ligue 1, sera présent et titulaire. Buteur à Décines en octobre 2025, il représentera l'un des gros dangers alsaciens pour la défense rhodanienne.
Le week-end dernier à Marseille (2-2), Gary O’Neil a pu compter sur les premières minutes des recrues Aaron Anselmino et Datro Fofana. Et il a en plus vu revenir les deux arrières droits, Guéla Doué et Abdoul Ouattara. Loin d'être sans ressources donc, le futur adversaire de l'OL s'appuiera en plus sur le retour de suspension du défenseur Ismaël Doukouré.
Tant mieux !
Bon Panicelli c’est peut-être encore pire mais bon….
Y a que moi qui ait peur qu’on prenne une rouste ?
Non pas une rouste mais ils vont mettre une très très grosse pression, à domicile ac un public qui pousse fort, il faudra être très "équilibré émotionnellement" comme aime le dire Paulo.
Pas une rouste mais ce n'est pas du tout gagné. Ça va être autre chose que contre Nice ou Nantes où on a été loin d'être royal.
salut cavagone , oui je pense qu'il n'y a que toi car cette saison ce qui fait la force de l'équipe c'est sa défense .
On plie mais on ne rompt pas .
Fonseca a corrigé ce qui était le défaut chronique de l'OL depuis tant d'années : on prenait énormément de buts .
Aujourd'hui comme l'ont souligné nico et enzo hier soir dans l'émission TKDG d'hier soir ( que je t'invite à écouter , il y avait des extraits de la longue interview de fonseca ) , l'équipe a gagné pas mal de matchs par 1-0 et fait beaucoup de clean sheet .
Alors même si le spectable n'est pas la , ils préfèrent ( et moi aussi ) gagner ainsi que par 4-3 comme sous Sage , avec une équipe qui prenait deux à trois buts par match et il fallait en marquer 3 ou 4 pour gagner .