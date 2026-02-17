Capitaine dans les faits de Strasbourg, Emanuel Emegha joue très, très peu cette saison. Il sera encore blessé pour accueillir l'OL dimanche (20h45).

Quelle tournure prend la saison d'Emanuel Emegha ? Son transfert acté pour Chelsea l'été prochain a creusé encore un peu plus le fossé entre lui et une partie des supporters de Strasbourg. Depuis, l'avant-centre multiplie les séjours à l'infirmerie. Sa cuisse notamment, l'empêche de jouer depuis le 30 novembre.

Il a même rechuté, alors qu'il tentait de revenir, victime d'une déchirure. L'attaquant sera a priori sur le flanc jusqu'en avril. Il a disputé seulement 11 rencontres sur cet exercice pour 7 buts. Comme à l'aller (2-1), le Néerlandais sera absent de l'opposition entre Strasbourgeois et Lyonnais dimanche (20h45).

Seule absence majeure à signaler

Mais l'absence du capitaine officiel du RCSA sera largement compensée par la présence de Joaquín Panichelli. L'Argentin, déjà auteur de 12 réalisations en Ligue 1, sera présent et titulaire. Buteur à Décines en octobre 2025, il représentera l'un des gros dangers alsaciens pour la défense rhodanienne.

Le week-end dernier à Marseille (2-2), Gary O’Neil a pu compter sur les premières minutes des recrues Aaron Anselmino et Datro Fofana. Et il a en plus vu revenir les deux arrières droits, Guéla Doué et Abdoul Ouattara. Loin d'être sans ressources donc, le futur adversaire de l'OL s'appuiera en plus sur le retour de suspension du défenseur Ismaël Doukouré.