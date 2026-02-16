Actualités
Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d’OL – Nice (@OL)

OL : Yaremchuk et Kamara ont fait leurs débuts

  • par David Hernandez

    • Débarqués lors du dernier jour du mercato hivernal, Roman Yaremchuk et Noham Kamara ont pu faire leurs premiers pas sous le maillot de l'OL, dimanche soir.

    L'OL aurait pu jouer avec la boule au ventre jusqu'à la fin, mais fort heureusement, les Lyonnais ont réussi à faire ce fameux break qui a pu soulager tout le monde. Après avoir ouvert le score par Corentin Tolisso, la formation rhodanienne a pris le large juste après l'heure de jeu grâce à Noah Nartey. Sûre de sa force, elle a pris le temps de gérer cette avance de deux buts, mais cela n'a pas forcément poussé Paulo Fonseca à faire des changements. Si Tolisso a laissé sa place après le break à cause d'un manque de rythme, il a fallu attendre l'approche des dix dernières minutes pour voir le deuxième changement de l'OL. Le moment choisi pour faire entrer Roman Yaremchuk pour ses premières minutes lyonnaises.

    Kamara n'a pas eu froid aux yeux

    Malheureusement pour l'Ukrainien, cette avance de deux buts n'a pas vraiment poussé les Lyonnais à remettre un coup d'accélérateur. Il y a peut-être eu un peu de frustration à la fin, l'attaquant n'ayant pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Devenu le 616e joueur à porter le maillot de l'OL, le premier venant d'Ukraine, Yaremchuk n'a pas été la seule recrue à faire ses débuts.

    Dans le temps additionnel, Fonseca a choisi de donner ses premières minutes à Noham Kamara, également arrivé lors du dernier jour du mercato hivernal. Le jeune défenseur a remplacé Ainsley Maitland-Niles et s'est rapidement illustré avec un tacle dans la surface. Un geste applaudi des deux mains par Moussa Niakhaté"un grand frère" pour l'ancien Parisien, qui avait déjà goûté à la Ligue 1 avec le PSG la saison dernière.

